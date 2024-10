Les trois prolongations prioritaires pour le Barça

Opération renouvellement au FC Barcelone. Les prolongations de Pedri (21 ans), Gavi (20 ans) et Ronald Araujo (25 ans) sont devenues la nouvelle priorité du club catalan. Les trois joueurs seront libres de tout contrat dans moins de deux ans, en juin 2026 et le Barça bien compte régler ce problème dès cette saison. L’objectif final des Blaugranas serait de lier son trio de cadres au club jusqu’en 2030. Selon Mundo Deportivo, les prolongations de Pedri - qui est la priorité absolue du club - et de Gavi sont en bonnes voies et ne devraient pas être un souci à régler pour Joan Laporta.

Pour Ronald Araujo, cela coule moins de source. Dans une position assez complexe depuis son carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions l’an passé, l’Uruguayen se pose des questions. Entre les blessures, les rumeurs de transferts vers le Bayern et les critiques, le défenseur de 25 ans pourrait être plus dur à convaincre que ses deux coéquipiers espagnols. Cependant, le jeu et les résultats obtenus depuis l’arrivée d’Hansi Flick font pencher la balance en faveur du Barça, qui souhaite faire confiance à son roc sud-américain sur le long terme.