Le PSG assomme Monaco !

La Ligue 1, c’est terminé pour 2024, vraiment ? Non, car un ultime match est à l’affiche en ce 18 décembre. En raison de la programmation du Trophée des Champions début janvier au Qatar entre l’AS Monaco et le PSG, ce choc de la 16e journée de la Ligue 1… entre ces deux mêmes équipes se jouera dès ce mercredi à 21h au Stade Louis II de Monaco. Une affiche Ligue des Champions entre une équipe monégasque émoussée et minée par les blessures qui a sans doute hâte de partir en vacances et une formation du PSG qui retrouve des couleurs depuis deux matches. Ce n’est d’ailleurs pas l’OL battu logiquement au Parc qui dira le contraire.

le PSG bat l’AS Monaco, cote à 1,86

Il y a quelques semaines, l’affrontement aurait été très incertain. Mais en cette fin du mois de décembre, le PSG a clairement l’avantage. Déjà dans la dynamique puisque la bande à Luis Enrique reste sur 2 victoires consécutives et avec la manière face à Salzbourg (0-3) et l’OL (3-1). Tout le contraire de Monaco qui n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matches (1 victoire, 1 nul et 3 défaites) dont un 3-0 logique et implacable face à Arsenal. Contre les Gunners, l’ASM a payé son manque d’expérience, son manque d’impact offensif et l’absence de plusieurs cadres comme Zakaria, Majecki, Balogun ou Diatta. Contre le PSG, cela devrait être encore trop juste et Paris devrait logiquement s’imposer. Autre statistique intéressante, face aux cadors et aux clubs européens de la Ligue 1, le PSG est tranchant dans cette première partie de saison. En plus d’avoir battu l’OL, il est notamment venu à bout de Brest, du LOSC, de Lens et de l’OM.

Gonçalo Ramos marque contre l’AS Monaco, cote à 2,50

Longtemps, le n°9 du PSG a été un vrai débat qui a agité en interne. Revenu de blessure, Gonçalo Ramos a mis un terme à celui-ci. Il faut dire que l’international portugais reste sur deux buts en deux matches. Son sens du but et son jeu dos au but font énormément de bien aux joueurs du PSG. Depuis son retour en tant que titulaire, Paris a marqué 6 buts dont un tiers pour l’ancien du Benfica. Contre Monaco, il devrait encore faire parler la poudre face à une défense monégasque qui a encaissé 10 buts lors des 6 derniers matches. Pour ceux qui hésitent, sachez que nous vous avions conseillé déjà de parier sur un but de Ramos face à l’OL, un pari réussi donc. Enfin, sachez que si vous misez sur ce pari coté à 2,50 et qu’il est perdant, vous récupérerez 90 € en crédit de jeu. Pour couronner le tout, on ajoutera 10€ en freebets avec le code FM10, et vous obtiendrez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu. Mais si Gonçalo Ramos marque dans ce Monaco-PSG, c’est tout bonus puisque votre mise de 90 € vous permettra de toucher 225 € en plus de votre mise : 135 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

Thilo Kehrer marque contre le PSG, cote à 10

Si la défense du club du Rocher tangue depuis quelques matches, Thilo Kehrer tient son rang. Brillant face à Reims le week-end dernier, il a tenu la baraque. Et nul doute que les retrouvailles avec son ancien club ne manqueront pas de piquer sa motivation. Et au PSG, on cultive une longue tradition, celui de voir ses anciens joueurs marquer un but face au club de la capitale. Déjà auteur de deux buts depuis le début de la saison, ce redoutable joueur de tête devrait donner du fil à retordre sur coups de pied arrêtés à une défense parisienne loin d’être impériaux dans les airs et dotée d’un gardien dont les qualités de sortie sur les ballons aériens ne sont clairement pas sa spécialité.

