OL : la grosse mise au point de Pierre Sage sur l’épineux cas Rayan Cherki

L’Olympique Lyonnais est sous pression. Après la lourde défaite face au Stade Rennais dimanche dernier (3 à 0), les Gones doivent absolument relever la tête samedi à domicile face à l’AS Monaco sous peine d’être déjà distancés au classement. Mais il n’y a pas que sur le terrain sportif que les Rhodaniens peuvent mieux faire. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium doivent considérablement améliorer leur copie en ce qui concerne le marché des transferts. Cet été, ils ont mis la main sur Moussa Niakhaté, Abner ou encore Georges Mikautadze, tout en levant les options d’achats de Saïd Benrahma, Duje Caleta-Car, Mama Baldé, Orel Mangala ou encore d’Ernest Nuamah. Mais surtout, le club de John Textor a promis 100 M€ de ventes à la DNCG durant cette intersaison.

La suite après cette publicité

Pour le moment, on est très loin du compte. Jake O’Brien, Johann Lepenant, Achraf Laaziri, Skelly Alvero, Tino Kadewere ou encore Mohamed El Arouch sont partis. Amin Sarr, lui, va rejoindre Vérone sous la forme d’un prêt. Mais les Lyonnais ont encore besoin de vendre. Alors que les joueurs mis en vente (Anthony Lopes, Rayan Cherki, Maxence Caqueret) ainsi que les indésirables (Dejan Lovren, Paul Akouokou, Sinaly Diomandé, Florent Da Silva) sont connus depuis longtemps, le loft ne désemplit pas assez vite. Rayan Cherki a d’ailleurs été intégré à ce groupe de joueurs, lui qui a dit non aux avances de Fulham. L’OL, qui sent le souffle chaud de la DNCG sur sa nuque, est dans le dur et va devoir trouver des solutions.

À lire

L’OL sur le point de boucler une piste surprenante au milieu de terrain

Des ventes toujours attendues

Une situation pas facile à vivre pour Pierre Sage. En conférence de presse, le technicien français a avoué : « Nous sommes dans l’attente. Nous avons hâte de savoir quel effectif nous aurons à la fin du mercato. C’est difficile de commenter. Chaque mouvement s’inscrit dans une logique globale qu’il faut analyser avec du recul. Le départ de Mamadou Sarr n’est pas encore officiel, mais dans tous les cas, c’est un joueur formé ici. Je l’ai connu en U16, c’est un joueur que je connais bien, et j’avais une vision pour lui en tant que joueur de haut niveau. Lorsqu’un joueur est là, nous faisons en sorte qu’il évolue au mieux. S’il part, je lui souhaite le meilleur.» Sage, qui est passé d’intérimaire à entraîneur principal en quelques semaines, a continué à s’exprimer sur le sujet.

La suite après cette publicité

« Nous avons des besoins en termes de ventes, mais nous avons aussi besoin de rester compétitifs. Il faudra être patient pour avoir une vue d’ensemble sur le mercato. Lors du dernier mercato, il y a eu beaucoup de départs en début de période et les arrivées se sont faites assez tardivement. Nous aurons des réponses à toutes les questions le 31 août. Souvenez-vous, en janvier, il y a eu trois arrivées dans les trois derniers jours. Sans ces trois joueurs, notre mercato aurait été un échec, mais finalement, il a été réussi. Il est donc difficile de donner un avis maintenant.» Le coach a, ensuite, évoqué son rôle lors de ce mercato. «Il y a deux aspects, le staff et moi ne sommes propriétaires du club, ni directeur sportif. Notre rôle est de préparer au mieux l’équipe pour la mettre en valeur. Je suis consulté pour les arrivées, et concernant les départs, je comprends les mécanismes et je soutiens les décisions prises. »

Sage sur Sarr et Cherki

Il a donc assumé la décision, très critiquée, de sacrifier le jeune Mamadou Sarr. Sa vente à Strasbourg pour 10 M€ n’était pas forcément prévue. Mais l’OL a dû s’y résoudre face à l’urgence de la situation comme il l’a admis. Ses propos sont relayés par le site olympique-et-lyonnais. «Son départ n’est pas officiel pour l’instant (sourires). C’est un joueur issu de la formation, que j’ai eu en U16 et que je connais plutôt bien. J’avais un sentiment et une vision sur un joueur de haut niveau. Quand un joueur est là, on fait tout pour qu’il ait le meilleur niveau possible pour tout de suite et sa carrière future. Du moment qu’il est parti, je lui souhaite le meilleur.»

La suite après cette publicité

Le technicien lyonnais a aussi été interrogé sur le dossier Rayan Cherki, lié à Fulham ces dernières heures. Pourtant, l’offre évoquée par certains confrères n’est pas d’actualité puisque le joueur l’a d’ores et déjà refusé. « Concernant Rayan Cherki, il y a toujours eu la possibilité d’un départ en arrière-plan. On l’attendait à Paris, puis à Dortmund, donc nous nous préparons davantage à son départ. Puisqu’il n’y a pas de projection à court terme dans l’effectif, peut-être que cela ne sert à rien qu’il s’entraîne avec nous. S’il est encore avec nous le 31 août, nous reconsidérerons la situation. C’est toujours difficile de voir ces joueurs s’entraîner à part, car nous avons noué des relations. Mais je comprends ce qui motive cela. Il faut aussi comprendre que nos conditions d’entraînement doivent être optimales.» Pierre Sage va encore vivre une semaine agitée avant de connaître définitivement la composition de son groupe pour la première moitié de saison.