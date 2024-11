PSG - Toulouse : les compositions probables

La trêve internationale prend fin pour laisser place à la 12e journée de Ligue 1. Monaco et Brest se retrouvent à 19h mais c’est bien le PSG-Toulouse de 21h qui nous intéresse ici. Le champion de France en titre a rendez-vous avec son adversaire au Parc des Princes pour la dernière répétition avant le déplacement à Munich contre le Bayern en Ligue des Champions, où la victoire sera obligatoire. Avant cette rencontre en Bavière, il y a donc l’occasion de creuser l’écart en tête du championnat contre un adversaire en forme avant la pause. Le Téfécé surfe sur une série de 4 matchs sans défaite et surtout de 3 victoires de suite.

Il y a danger pour le PSG, il ne faudra pas prendre cet adversaire à la légère. Les blessures et les suspensions ne sont pas là non plus pour arranger Luis Enrique. Nuno Mendes et Senny Mayulu sont touchés et absents, comme Marquinhos, suspendu pour sa part. On devrait retrouver une équipe constituée en 4-3-3 avec Donnarumma dans le but. L’Italien mènera une défense où Hakimi, proche de prolonger jusqu’en 2029, portera le brassard en l’absence de son capitaine brésilien. Ainsi, c’est Skriniar qui devrait être associé à Pacho, alors que Beraldo est pressenti pour démarrer dans le couloir gauche.

Asensio à nouveau titulaire en faux neuf ?

Au milieu, on s’apprête à retrouver les joueurs du moment avec Zaïre-Emery, Vitinha, excellent avec le Portugal durant la trêve, et Fabian Ruiz, moins en réussite qu’habituellement avec l’Espagne. Joao Neves, meilleur passeur du championnat, devrait démarrer sur le banc. Enfin, devant c’est le trio habituel qu’on devrait retrouver avec Dembélé et Barcola pour animer les couloirs, et Asensio dans un rôle de faux neuf. Carles Martínez Novell dispose lui de la plupart de ses hommes forts, à commencer par son gardien, Guillaume Restes. Le technicien, passé comme son homologue parisien, par le Barça, prépare un 3-4-3.

Pour protéger le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques, une défense organisée autour de Sidibé, Cresswell et McKenzie est attendue. Dans les rôles de pistons, le vibrionnant Dönnum est bien parti pour figurer sur le côté droit et c’est Suazo qui est espéré à gauche. Dans l’axe du milieu de terrain, le capitaine Sierro sera titulaire aux côtés de Casseres. Le trio offensif serait lui composé de joueurs en forme puisque Aboukhlal et Gboho animeraient les côtés pour épauler un Joshua King en pointe et en grande forme puisqu’il a inscrit 3 buts lors de ses 4 derniers matchs.

