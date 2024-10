Vidéo : l’incroyable but du gardien de Rodez qui climatise Lorient

À la façon d’Ali Ahamada, un soir de septembre 2012 entre Toulouse et Rennes, Lionel Mpasi-Nzau a endossé la cape du héros ce vendredi. Alors que Rodez, mené 3-1 à la 88e minute, semblait se diriger vers une défaite contre Lorient, Taibi (89e) puis le portier congolais, sur corner, ont éteint les espoirs bretons (3-3).

Un scénario digne d’un film hollywoodien, sur lequel le protagoniste de la soirée a eu du mal à mettre des mots au micro de beIN. «C’est incroyable, tu joues l’une des meilleures équipes du championnat… On savait que ça allait être dur mais on sait qu’on peut renverser des montagnes et ça peut donner des scénarios incroyables comme ce soir. On est content même si on n’a pas gagné, car on prend un point contre une très bonne équipe». Les supporters ruthénois en ont eu pour leur argent.