Euro 2020, Barrages : la Hongrie renverse l'Islande et débarque dans le groupe de la France, la Slovaquie et l'Ecosse aussi qualifiées

Trois finales pour trois billets. Après la qualification de la Macédoine du Nord contre la Géorgie (1-0), trois matches de barrages se disputaient ce jeudi soir à 20h45. L'objectif était simple pour les six formations : s'imposer pour valider un billet pour l'Euro 2020, décalé à l'été prochain suite à la pandémie de Covid-19. Et l'équipe de France avait forcément un œil sur la rencontre entre la Hongrie et l'Islande à la Puskás Aréna de Budapest. Car le vainqueur de cette rencontre allait rejoindre les Bleus dans le groupe F avec le Portugal et l'Allemagne.

Les Islandais prenaient rapidement l'avantage grâce à Sigurdsson. Sur un coup-franc direct de ce dernier, le portier du RB Leipzig Gulacsi se trouait complètement et le ballon passait presque à travers ses gants (11e, 0-1). Derrière, les Hongrois poussaient et affichaient une forte possession (environ 65%). Et ils étaient récompensés. Né à Paris et formé au FC Nantes, Nego égalisait en toute fin de rencontre (88e, 1-1). La prolongation pointait donc le bout de son nez mais Szoboszlai en décidait autrement en marquant d'une grosse frappe (90e+2, 2-1). Renversante, la Hongrie disposait de l'Islande et validait son billet pour l'Euro, où elle affrontera notamment l'équipe de Didier Deschamps.

La Slovaquie en prolongation, l'Ecosse aux tirs au but

Dans les autres matches du soir, l'Irlande du Nord et la Slovaquie croisaient le fer à Windsor Park. Le vainqueur de ce barrage avait l'occasion de rejoindre l'Espagne, la Suède et la Pologne dans la poule E de ce prochain championnat d'Europe. Présentes en 2016 lors de l'Euro dans l'Hexagone, les deux formations souhaitaient donc enchaîner avec une nouvelle participation. A la 17e minute, Juraj Kucka profitait d'une erreur de la défense adverse pour venir défier Peacock-Farrell et marquer (0-1). Mais en fin de partie, les locaux étaient récompensés avec l'égalisation suite à un but contre son camp de Milan Skriniar (87e, 1-1). Tout allait donc se jouer en prolongation.

Durant celle-ci, Michal Duris dégainait du droit et redonnait l'avantage aux siens grâce à cette belle frappe au sol (110e, 1-2). Le score ne bougeait plus et la Slovaquie obtenait son ticket pour l'Euro 2020. Enfin, dans la dernière opposition du soir, la Serbie accueillait l'Ecosse au Stadion Rajko Mitić de Belgrade. Après l'ouverture du score de Ryan Christie pour les visiteurs (52e, 0-1), le joueur du Real Madrid Luka Jovic égalisait de la tête (90e, 1-1). La prolongation ne donnait rien et finalement, l'Ecosse gagnait cette partie aux tirs au but (5 t.a.b à 4). Les Ecossais retrouveront donc l'Angleterre, la Croatie et la République Tchèque dans le groupe D, dans quelques mois.

Les résultats de la soirée :