Mali - Burkina Faso : les compositions sont là

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuivent ce mardi avec un choc entre le Mali et le Burkina Faso. Les Aigles s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Djigui Diarra dans les cages. En défense on retrouve Hamari Traoré, Sikou Niakaté, Kiki Kouyaté et Falaye Sacko. Au milieu, Amadou Haïdara, Mohamed Camara et Lassana Coulibaly sont associés avec Kamory Doumbia un cran plus haut. Devant, Lassine Sinayoko et Adama Noss Traoré sont associés

De leur côté, les Étalons s’organisent dans un 4-3-3 avec Hervé Koffi qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Issa Kaboré, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba et Steeve Yago en défense. Gustavo Sangaré, Blati Touré et Ismahila Ouédraogo se retrouvent dans l’entrejeu. Devant, Mohamed Konaté est placé en pointe avec Bertrand Traoré et Abdoul Tapsoba pour le soutenir.

Les compositions

Mali : Diarra - H. Traoré, Niakaté, Kouyaté, Sacko - Coulibaly, Camara, Haidara - Doumbia - Sinayoko, A. Traoré

Burkina Faso : Koffi - Kaboré, Dayo, E. Tapsoba, Yago - Sangaré, Touré, Ouédraogo - Traoré, Konaté, A. Tapsoba