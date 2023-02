PSG : Eric Di Meco allume Luis Campos

La suite après cette publicité

L’attitude de Luis Campos a visiblement fait beaucoup parler. Dimanche dernier, alors que le Paris Saint-Germain était mené 3-2, pendant le dernier quart d’heure, Luis Campos, le conseiller sportif parisien, était descendu dans la zone technique de Christophe Galtier pour exprimer sa colère contre les décisions arbitrales. Le Portugais n’a, en effet, cessé de contester chaque décision de M. Delajod. Une scène qui a visiblement agacé le consultant et ex-joueur de l’OM, Eric Di Meco.

«On avait l’impression d’un directeur sportif de petit club qui joue la relégation, a expliqué Eric Di Meco, ce lundi sur RMC. Et puis moi ce qui me dérange, c’est le message envoyé au vestiaire par rapport à l’entraîneur. Jouer à l’entraîneur en bord de terrain, je ne sais même pas si j’ai déjà vu ça dans le foot. Je me mets à la place de Christophe Galtier, je ne suis pas sûr que ce soit agréable de voir ça, et je pense même que ça joue contre lui. Ce n’est pas la meilleure image donnée, surtout en ce moment où il faudrait du calme. (…) Quand j’entends dire qu’il défend le club, il a surtout défendu ses fesses».

À lire

PSG : les folles exigences de Thomas Tuchel pour revenir