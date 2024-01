CAN 2023 : quel cador va passer à la trappe ?

La Côte d’Ivoire, un pays hôte qui rentre à la maison ?

Depuis 2017 et l’élimination du Gabon en phase de poules de sa Coupe d’Afrique des Nations, aucun pays hôte n’est sorti aussi vite de la compétition. Actuellement troisième avec trois points et une différence de +1, la Côte d’Ivoire est provisoirement qualifiée avec un statut de meilleur troisième sur six (les quatre premiers iront en huitième de finale). Néanmoins, les Éléphants ont déçu dans le jeu contre la Guinée-Bissau malgré la victoire (2-0) et ont fait de même lors de la défaite contre le Nigeria (1-0). Manquant d’ailleurs de caractère pour réagir face aux Super Eagles, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont affiché des lacunes qui peuvent être rédhibitoires pour la suite. Devant, Jérémy Boga, Jean-Philippe Krasso, Christian Kouamé ou encore Jonathan Bamba ont déçu quand les remplaçants (Karim Konaté et Nicolas Pépé) ont peu apporté. D’autres cadres comme Franck Kessié, Evan Ndicka, Ousmane Diomandé et Serge Aurier ne sont pas à leur meilleur niveau et seul Seko Fofana est une satisfaction pour le moment. Face à la Guinée-Équatoriale lors de son troisième match, la Côte d’Ivoire va devoir montrer un autre visage. Si l’élimination reste peu probable à ce stade de la compétition pour les Éléphants, une défaite conjuguée à des victoires des autres troisièmes de poules pourraient amener à un scénario cauchemar.

La suite après cette publicité

Le Ghana encore à la trappe ?

Sorti en phase de poules de la dernière CAN en finissant dernier derrière le Maroc, le Gabon et les Comores, le Ghana avait particulièrement déçu lors de la précédente édition. Cette fois, ce n’est pas mieux avec une défaite face au Cap-Vert (2-1) et un partage des points contre l’Égypte (2-2). Troisièmes avec un point et une différence de -1, les Black Stars sont provisoirement éliminés de la compétition. Affichant de réelles limites collectives avec un sélectionneur Chris Hughton assez contesté, les quadruples vainqueurs de la CAN ressemblent plus à un amas d’individualités qu’à un réel collectif sur le début de compétition. Mohamed Kudus essentiel avec son doublé au premier match et Alexander Djiku, le leader de la défense, masquent certains défauts, mais l’agencement collectif laisse à désirer. Face au petit poucet mozambicain, la qualification reste à portée en cas de victoire, mais c’est dans un scénario similaire que l’équipe avait pris la porte il y a deux ans après une défaite 3-2 contre les Comores à la dernière journée.

À lire

L’Égypte ulcérée par le choix de Mohamed Salah

L’ombre de Mohamed Salah plane sur l’Égypte

Finaliste sortant de la dernière compétition, l’Égypte figure dans les favoris ou du moins les prétendants crédibles à la victoire finale. Après deux journées, les Pharaons sont encore loin du compte et ont affiché de vrais trous noirs contre le Mozambique (2-2) et le Ghana (2-2). Perdant d’ailleurs sur blessure Mohamed Salah lors du match contre les Black Stars alors que ce dernier avait déçu sur ce début de compétition, c’est sans leur star que les Égyptiens vont devoir avancer. Mostafa Mohamed, Omar Marmoush et Trézéguet ont montré de belles dispositions offensives, mais la défense déçoit avec déjà quatre buts encaissés. Il faut remonter à 2008 pour voir l’Égypte encaisser plus de buts (5 buts en 6 matches et vainqueur de la compétition). Amené à être le leader de la défense, Mohamed Abdelmonem passe pour le moment à côté de la compétition et une réaction est nécessaire. Provisoirement deuxième avec deux points, l’Égypte peut se contenter d’un nul contre le Cap-Vert, mais son destin serait certainement soumis au classement des meilleurs troisième. Une défaite en revanche pourrait sonner le glas des espoirs égyptiens.

La suite après cette publicité

Un Cameroun en perdition

Sans Vincent Aboubakar et Bryan Mbeumo qui sont blessés, le Cameroun navigue à vue. Dominés longuement par la Guinée et arrachant de justesse le match nul (1-1), les Lions Indomptables ont finalement été domptés facilement comme des petits chats par le Sénégal (3-1). Des erreurs défensives inquiétantes, des stars pas au niveau (André Onana et André Franck Zambo-Anguissa), le sélectionneur Rigobert Song qui est contesté, une affaire André Onana qui a perturbé l’avant-compétition et l’omniprésence du président de la fédération Samuel Eto’o donne un cocktail explosif qui ne demande qu’à s’enflammer. Actuellement troisième avec un point et une différence de -2, le Cameroun est condamné à la victoire lors du dernier match contre la Gambie. Favoris, les Camerounais ont encore leur destin entre les mains, mais vu le visage affiché sur ce début de compétition, il faudra clairement montrer quelque chose qu’on n’a pas vu pour espérer s’en sortir.

L’Algérie vers un nouveau drame ?

Catastrophe industrielle à la CAN 2021, non qualifiée pour la Coupe du monde 2022, on attendait un bien meilleur visage de l’Algérie pour cette compétition. Pour le moment c’est loupé. Pourtant le premier match contre l’Angola avait bien débuté avant un effondrement pour un match nul (1-1). Contre le Burkina Faso ça a été plus compliqué, mais Baghdad Bounedjah s’est mué en héros avec un doublé (2-2). Pas encore au point dans son jeu, connaissant quelques sautes de concentration en défense, l’Algérie est encore en rodage. Le début de compétition de Riyad Mahrez est très compliqué également et son statut de star de l’équipe est remis en question. Quelques joueurs sortent du lot comme Baghdad Bounedjah, Youcef Belaïli ou Mohammed Amoura, mais ça ne suffit pas pour le moment et le climat est très tendu autour du sélectionneur Djamel Belmadi. Pour le moment troisième de son groupe à deux points de l’Angola et du Burkina Faso, l’Algérie est le troisième meilleur troisième. Provisoirement qualifiés, les Fennecs ont leur destin en main avant d’affronter la Mauritanie même s’il serait conseillé d’aller chercher la victoire, car un nouveau nul pourrait ne pas suffire en fonction des résultats des autres nations.

La suite après cette publicité

La Tunisie a totalement loupé son entame

Atteignant le degré zéro contre la Namibie qui a dominé son sujet et gagné le premier match (1-0), la Tunisie avait réagi contre le Mali en arrachant le point du nul (1-1). Une prestation encore imparfaite, mais bien plus conforme à ce qu’on attend des Aigles de Carthage. Cependant, les Tunisiens sont dos au mur après deux journées. Avec un petit point et une différence de -1, ils sont situés à la quatrième place de leur groupe et seulement une victoire lors du dernier match contre l’Afrique du Sud permettra de s’en sortir. Pas évident, surtout que les Bafana Bafana ont roulé sur la Namibie hier soir (4-0). Restant solide défensivement malgré des cadres en méforme en club à l’image de Montassar Talbi, la Tunisie s’en remet beaucoup à son capitaine Youssef Msakni et son milieu de terrain bien que qualitatif et rôdé avec Aïssa Laïdouni, Ellyes Shkiri et Anis Ben Slimane reste davantage destructeur que créatif et favorite le jeu de transition. Devant chercher un résultat contre l’Afrique du Sud, il va falloir clairement hausser le ton pour éviter la sortie de route.