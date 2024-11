N2 : Bordeaux enchaîne encore grâce à Andy Carroll et monte sur le podium

Andy Carroll continue d’enchaîner les buts avec le FCGB. Ce mercredi soir, les Girondins de Bordeaux se sont imposés en Vendée sur la pelouse de Poiré-sur-Vie (1-0). Une victoire sans éclat décrochée grâce à une nouvelle réalisation d’Andy Carroll, qui inscrit ce soir son septième but en six rencontres avec les Girondins. Avec une série de sept matches consécutifs sans défaites en championnat, Bordeaux parvient ce soir à se hisser à la troisième place de son groupe, avec un match en moins mais le nombre de points que le 4e et 5e.

Dans cette froide soirée de novembre, pas vraiment dépaysante pour l’ex-international anglais (9 sélections, 2 buts), ce dernier a de nouveau marqué face au VPF, d’une frappe enroulée du pied droit (3e, 1-0). Solides défensivement le reste de la rencontre, les hommes de Bruno Irlès, qui n’ont jamais réellement été inquiétés, ont réussi à tenir ce score. Ils auraient même pu doubler la mise à plusieurs reprises, mais n’ont pas su concrétiser leurs occasions de faire le break. Grâce à ce but de l’ancien avant-centre de Liverpool, les Girondins de Bordeaux, continuent donc sur leur excellente lancée et montent sur le podium du groupe B de National 2.