Nemanja Radonjic va retrouver son ancien club !

C’était l’un des visages de l’Olympique de Marseille sur ces dernières années. Arrivé à l’été 2018 en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade pour 14 millions d’euros, l’ailier serbe Nemanja Radonjic n’avait pas su convaincre. Souvent remplaçant malgré quelques bons passages, il a surtout frustré avec 8 buts et 3 apparitions en 63 apparitions avec les Phocéens. Ces derniers l’avaient d’ailleurs envoyé en prêt à partir de l’hiver 2021 du côté du Hertha Berlin, de Benfica et du Torino. Un club où il s’était installé.

Avec des débuts intéressants dans le Piémont, Nemanja Radonjic pensait enfin avoir trouvé l’environnement idéal pour briller mais cela s’est vite envenimé, notamment à cause de ses relations houleuses avec le coach Ivan Juric. «Il y a des choses que je ne comprends pas. Il manque de respect à ce sport. Je lui demande de faire des choses et il fait tout l’inverse. Après six mois, je ne suis pas parvenu à le faire devenir un joueur de foot», avait notamment déclaré ce dernier. Ambiance…

Nemanja Radonjic revient en Serbie

Prêté l’hiver dernier à Majorque, Nemanja Radonjic a joué sans convaincre une nouvelle fois avec 14 apparitions (424 minutes de jeu) pour 0 but et 0 passe décisive. Dans une impasse au Torino et à l’écart sur ce début de saison, Nemanja Radonjic a donc été poussé vers la sortie. Alors que le mercato s’est terminé en Italie, il va néanmoins trouver un autre point de chute, car il est sur le point de revenir dans l’un de ses anciens clubs.

Selon les informations de Mozzart Sport, c’est l’Étoile Rouge de Belgrade qui va décrocher la mise. Le club serbe a trouvé un accord avec le Torino pour s’offrir le joueur. Ainsi, c’est un contrat de trois ans qui attend Nemanja Radonjic. Joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade lors de la saison 2017/2018, il avait marqué 11 buts et délivré 8 passes décisives avec le club serbe.