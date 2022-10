Nice - Troyes : les compositions officielles

L’OGC Nice reçoit l’ESTAC pour le compte de la 10ème journée de championnat. Le vainqueur de ce match ferait la bonne opération du week-end en passant dans la première moitié du classement. Les Niçois restent sur une solide victoire en Ligue Europa Conférence contre le 1. FC Slovácko, mais attention, l’ESTAC n’est pas à sous-estimer. En effet, les hommes de Bruno Irles restent sur une victoire convaincante contre Clermont et un nul contre Reims arraché dans les dernières minutes. Un match à haute intensité à suivre en live commenté sur Foot Mercato. Coup d’envoi à 15h.

Troyes se déplace au complet sur la Côte d’Azur. Bruno Irles met en place son 4-3-3 vainqueur de Clermont et accrocheur de Reims. Renaud Ripart, Mama Baldé et Wilson Odobert sont en charge d’animer l’attaque troyenne. Florian Tardieu est en soutien des attaquants et devra faire le lien entre l’attaque et la défense. De son côté, Lucien Favre recompose son onze gagnant en coupe d’Europe et peut compter sur Andy Delort et Nicolas Pépé pour animer l'attaque d’un 4-2-3-1. Kephren Thuram, Joe Bryan et Mario Lemina composent le trio technique du milieu de terrain niçois.

Les compositions d'équipes :

OGC Nice : Schleichel – Atal, Todibo, Dante (C.), Viti - Bryan, Lemina, Thuram - Diop, Pepe - Delort

ESTAC Troyes : Gallon – Bruus, Palmer-Brown, Rami (C.), Salmier - Yade, Tardieu, Kouamé - Ripart, Baldé, Odobert

