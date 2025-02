Ligue des champions : la réaction ambitieuse du PSG face au tirage Liverpool

Le Paris Saint-Germain avait le choix entre la peste et le choléra pour son huitième de finale. Avec la nouvelle formule de la Ligue des champions, le club de la capitale savait qu’il allait affronter Liverpool ou le FC Barcelone après avoir giflé Brest en barrages (10-0 en score cumulé). Et la main d’Elber a donc choisi les Reds pour les Rouge et Bleu. Les deux équipes se sont déjà affrontées en phase de poules de C1. C’était lors de la saison 2018/2019. À l’époque, Paris avait chuté à Anfield (2-3) avant de s’imposer au Parc des Princes (2-1).

Cette fois, la règle du but à l’extérieur n’existe plus et cela promet une double confrontation spectaculaire entre deux équipes pas vraiment habituées à jouer à dix derrière. Mais si le club de la Mersey partira avec un avantage, en raison notamment de son passé récent glorieux en C1, les Parisiens veulent confirmer qu’ils ont changé de mentalité dans cette compétition. Eux qui se sont souvent liquéfiés lors du money time, les joueurs de la capitale ont besoin de prouver qu’ils peuvent renverser des montagnes. Les exemples face à Manchester City cette saison et contre le FC Barcelone la saison passée (en quart de finale) pourront servir de repère.

Paris est ambitieux

Le PSG est depuis sorti du silence par la voix de son capitaine, Marquinhos. Et le Brésilien a confirmé que son équipe va tout donner. « C’est une équipe qui a de l’expérience dans cette compétition. On va devoir faire deux grands matches. De toute façon, c’est la Ligue des champions et la Ligue des champions, c’est jouer les grands. Si tu veux la gagner, il faut de belles confrontations et on est prêt pour ça. On va y aller pour chercher la qualification dans ce duel entre grands », a-t-il déclaré sur le site officiel des champions de France en titre, avant d’évoquer la force du groupe francilien.

« Je pense que le groupe est monté en puissance au bon moment. Arriver à notre niveau actuel à ce moment de la saison est très important. On enchaîne les bonnes entames de match actuellement, l’esprit d’équipe et l’esprit collectif sont là. C’est notre force aujourd’hui, peu importe la compétition. Des fois, le coach fait des changements et l’équipe continue avec le même état d’esprit, la même intensité. C’est notre force d’aujourd’hui. On a montré dans ce barrage de Ligue des champions qu’on a grandi. On les remercie (les supporters, ndlr) pour tout ce qu’ils font. Ils seront là-bas, on va ressentir cette énergie. Je suis sûr qu’ils vont nous pousser jusqu’à la dernière minute au Parc dans le match aller. On veut faire un résultat parce qu’à la maison, les équipes qui viennent ne peuvent pas s’imposer ici parce qu’on a nos supporters et notre maison, qui est aussi notre force. Ça va être un beau duel et on aura besoin d’une belle ambiance pour donner le maximum sur le terrain et représenter le club de la meilleure façon possible. » Le message est passé.