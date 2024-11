PSG : la grande annonce de Kolo Muani sur son avenir

Dans le dur au PSG où Luis Enrique ne semble pas lui faire confiance, Kolo Muani respire un peu plus en équipe de France. Convoqué par Didier Deschamps malgré son très faible temps, l’attaquant parisien est régulièrement utilisé par son sélectionneur. Mais pas de quoi changer sa situation en club à tel point qu’on évoque même un départ du club dès cet hiver.

Dans Téléfoot, Randal Kolo Muani est d’ailleurs revenu sur sa situation. Pour lui, pas question de quitter le PSG dès janvier. «Un départ en janvier ? Non, moi, je n’ai jamais pensé à un départ du PSG en janvier. Pour moi, je dois toujours continuer de travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même. J’essaye de mettre plus de gens autour de moi, un kiné, un préparateur physique, un cuisinier, j’essaye d’optimiser les choses. J’espère que les résultats vont arriver. Il ne faut rien lâcher, si tu lâches, c’est fini, tu coules.»