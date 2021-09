FC Barcelone : sanctions maintenues pour De Jong et Busquets, Koeman suspendu 2 matchs

Le FC Barcelone a dû partager les points jeudi sur la pelouse de Cadix (0-0). Le Barça a joué plus de 25 minutes à 10 après l’expulsion de Frenkie de Jong. Le Néerlandais a reçu deux cartons jaunes en l’espace de cinq minutes (61e, 65e), le deuxième en raison d'un tacle dangereux. Les Blaugrana avaient annoncé via un communiqué qu’ils allaient faire appel de cette décision. Même chose concernant le carton jaune reçu par Sergio Busquets en toute fin de match. La commission des compétitions de la Ligue espagnole a tranché un peu plus tard dans la journée de ce vendredi, comme le rapporte RMC Sport.

La suite après cette publicité

Et les sanctions distribuées par l'arbitre de la rencontre, Carlos Del Cerro Grande, ont été confirmées en appel. Le deuxième carton jaune récolté par Frenkie de Jong a été maintenu, tout comme la biscotte reçue par Sergio Busquets, coupable d'avoir jeté un second ballon qui se trouvait sur le terrain sur un adversaire en possession du ballon. Ronald Koeman, expulsé à la 97ème minute pour avoir protesté de manière trop véhémente auprès du quatrième arbitre selon le principal juge de la partie, a lui écopé de deux matchs de suspension. Le technicien néerlandais ne sera donc pas présent sur le banc du Barça contre Levante (26 septembre) et surtout pour le déplacement dans l'antre de l'Atlético de Madrid (2 octobre).