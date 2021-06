André Villas-Boas évoque à nouveau le futur de sa carrière

Sans club depuis son départ/éviction de l’Olympique de Marseille en février dernier, André Villas Boas est un entraîneur libre et à prendre mais jusqu’à quand ? Le technicien portugais a souvent eu le même discours concernant la suite de sa carrière, répétant qu’il souhaitait encore entraîner quelques années avant de raccrocher et de passer à autre chose. Lors d’une conférence au Portugal, le natif de Porto a confirmé ses propos tout en précisant un peu plus sa pensée.

La suite après cette publicité

« Je veux encore trois ou quatre ans de carrière d'entraîneur, faire une Coupe du monde et ensuite me consacrer à autre chose. Je veux m'accrocher à l'énorme talent que nous avons pour le scouting, être éthiquement correct et tirer parti des bons managers que nous avons afin d'atteindre le succès sportif et la viabilité économique », comme le rapporte le quotidien portugais Record. Ancien manager des Dragões, AVB avait souvent expliqué vouloir devenir le président de Porto un jour. Alors, voeu exaucé dans les prochaines années ?