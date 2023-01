C’est la crise du côté de l’Ajax Amsterdam !

La suite après cette publicité

Erik ten Hag parti du côté de Manchester United cet été, l’Ajax Amsterdam devait initier une révolution. Alfred Schreuder est arrivé pour le remplacer sur le banc et un mercato agité a perturbé le club néerlandais. Perdant Antony (Manchester United, 95M€), Lisandro Martinez (Manchester United, 57,37M€), Sébastien Haller (Borussia Dortmund, 31M€), Ryan Gravenberch (Bayern Munich, 18,5M€), Perr Schuurs (Torino, 9M€), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais, 4,2M€) et Dominik Kotarski (Gorica, 1M€) tandis qu’André Onana (Inter Milan), Noussair Mazraoui (Bayern Munich) ou encore Danilo Pereira (Feyenoord) partaient libres, les Godenzonen vivaient une vraie transition. Dans le même temps, les Lanciers se renforçaient avec Steven Bergwijn (Tottenham, 31,25M€), Calvin Bassey (Glasgow Rangers, 23M€), Bryan Brobbey (RB Leipzig, 16,35M€), Owen Wijndal (10M€), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor, 9,5M€), Francisco Conceição (FC Porto, 5M€), Jorge Sánchez (América, 5M€), Lucas Ocampos (Séville, prêt de 4M€) et Lorenzo Lucca (Pise, prêt de 1M€). De nombreux mouvements qui ont laissé des traces et polluaient le début de saison. Le premier match contre le PSV Eindhoven en Supercoupe des Pays-Bas était d’ailleurs symbolique avec une défaite 5-3 et de nombreuses erreurs défensives.

Retrouvant doucement une organisation et débutant la saison avec 6 victoires de rang ainsi que 18 points sur 18 possibles, l’Ajax Amsterdam semblait bien parti pour trouver sa ligne conductrice. «Nous avons passé une excellente soirée avec les fans. C’était une victoire solide. L’esprit d’équipe était bon, tout le monde était engagé les uns envers les autres. On a aussi mis une bonne pression sur l’adversaire, on en avait discuté à l’avance. On a joué notre jeu avec beaucoup de mouvements» expliquait le capitaine Dusan Tadic après une large victoire 4-0 contre les Rangers en Ligue des Champions. C’est là que se présentait l’obstacle Liverpool en Ligue des Champions et que les ennuis ont débuté. Battus par les Reds (2-1), les joueurs de l’Ajax Amsterdam ont enchaîné par une défaite en championnat contre l’AZ Alkmaar (2-1) puis la saison européenne a viré au cauchemar après deux lourdes défaites contre le Napoli (6-1 et 4-2) ainsi qu’un nouveau revers à domicile contre Liverpool (3-0). Terminant malgré tout devant les Rangers après une ultime victoire (3-1), l’Ajax Amsterdam a vite été éliminée, se retrouve reversée en Ligue Europa et croisera le fer contre l’Union Berlin.

À lire

Comment Alfred Schreuder est en train de redynamiser l'Ajax Amsterdam

Pire bilan depuis Frank De Boer

Le constat était alors terrible de la part d’Alfred Schreuder après le second match face aux Reds synonyme d’élimination. Son équipe n’avait pas tenu la comparaison avec le club anglais : «si vous regardez la seconde mi-temps et le professionnalisme avec lequel ils l’ont jouée, c’est ce que je veux dire. Liverpool a très bien joué. C’était un match très dur contre un adversaire très dur.» Replongeant dans le championnat avec un statut de leader, l’Ajax Amsterdam n’a pourtant pas réussi à bien finir l’année. Accrochés par le Vitesse Arnhem (2-2) et le FC Emmen (3-3), les Godenzonen ont aussi perdu 2-1 lors du choc contre le PSV Eindhoven. Une dynamique négative avant la Coupe du monde qui n’a pas été corrigée depuis. Reprenant le championnat ce dimanche, le club amstellodamois n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 contre NEC Nimègue. Après cette dernière rencontre Alfred Schreuder ne voulait pas pour autant accabler ses joueurs.

La suite après cette publicité

«Nous avons très bien joué en première mi-temps pour nous. Nous étions dominants et nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Il aurait dû être 0-2 ou 0-3 à la mi-temps. En seconde période, NEC a commencé à jouer de manière un peu plus opportuniste. Ils ont marqué sur un coup franc injustifié qu’il fallait mieux défendre. Après on a été moins dominant qu’en première mi-temps, mais on a gardé le contrôle. Nous aurions dû gagner ce match. Je pense que cela en dit assez sur le fait que le gardien Jasper Cillessen était l’homme du match» a expliqué le coach néerlandais. Pourtant les chiffres sont là et sont équivoques. Après 15 matches, l’Ajax Amsterdam comptabilise seulement 31 points, son pire total depuis la saison 2013/2014. A l’époque, le club était dirigé par Frank de Boer, mais avait su malgré tout remporter le titre à l’issue de l’exercice. La mission s’annonce compliquée pour Alfred Schreuder qui va devoir vite réagir car les critiques sont nombreuses.

«Ne soyez pas surpris si Alfred Schreuder est sur le banc pour la dernière fois en tant qu’entraîneur principal de l’Ajax cette semaine contre Vitesse et FC Emmen. Le nouvel entraîneur s’engage de plus en plus dans une voie sans issue» pouvait-on lire dans De Telegraaf avant la trêve internationale. Certes resté, mais fragilisé par les résultats, il est pointé du doigt pour ses compétences managériales plus que sur le plan tactique. Alors que la gronde des supporters se fait doucement ressentir, le départ libre de Daley Blind qui a ensuite rebondi au Bayern Munich a été assez tendu au sein du groupe. «Nous avions aussi d’autres choses à faire et étions tout le temps en réunion. Il a vu les joueurs. C’est vrai que nous ne nous sommes pas parlé après le match contre le FC Emmen (en novembre dernier, ndlr)» a expliqué en conférence de presse Alfred Schreuder. Si tout n’est pas à jeter dans le bilan de l’ancien adjoint de Ronald Koeman avec notamment l’éclosion de Kenneth Taylor, la situation presse et il va devoir vite redresser la situation sous peine de plier bagages …