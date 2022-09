Comment Alfred Schreuder est en train de redynamiser l'Ajax Amsterdam

La suite après cette publicité

Champion des Pays-Bas pour une troisième fois sous les ordres d'Erik ten Hag l'été dernier, l'Ajax Amsterdam vivait un été mouvementé et une petite révolution. Exit Erik ten Hag qui a décidé de signer à Manchester United, le technicien néerlandais a été remplacé par son compatriote et ancien adjoint Alfred Schreuder. En effet, il a passé la saison 2018/2019 avec Erik ten Hag avec qui il a remporté le doublé Coupe-Championnat et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Passé ensuite coach numéro un à Hoffenheim puis adjoint de Ronald Koeman au FC Barcelone, il dirigeait Bruges depuis janvier dernier et a remporté le championnat après avoir brillamment succédé à Philippe Clément parti à Monaco. Connaissant une carrière mouvementée depuis son départ d'Amsterdam, Alfred Schreuder est revenu par la grande porte du côté des Godenzonen mais avec une forte pression. Devant gérer l'héritage d'Erik ten Hag, il s'est aussi heurté à de nombreux départs et une fin de mercato assez chaotique...

L'été a été chaud pour Alfred Schreuder

«Devenir entraîneur principal à l'Ajax est un honneur et une grande opportunité, que je vais saisir à deux mains. Je suis également très heureux de revenir ici, car j'ai beaucoup apprécié l'année et demie que j'ai passée à l'Ajax. Je souhaite gagner des titres ici à Amsterdam, avec une équipe qui pratique un football attrayant. Avec un bon équilibre entre des joueurs de haut niveau expérimentés et de très grands talents» expliquait-il à l'annonce de sa nomination comme coach des Lanciers en mai dernier. Devant faire face à de nombreux mouvements, il a connu de nombreux départs avec les transferts d'Antony (Manchester United, 95M€), Lisandro Martinez (Manchester United, 57,37M€), Sébastien Haller (Borussia Dortmund, 31M€), Ryan Gravenberch (Bayern Munich, 18,5M€), Perr Schuurs (Torino, 9M€), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais, 4,2M€) et Dominik Kotarski (Gorica, 1M€) tandis qu'André Onana (Inter Milan), Noussair Mazraoui (Bayern Munich) ou encore Danilo Pereira (Feyenoord). Se renforçant avec Steven Bergwijn (Tottenham, 31,25M€), Calvin Bassey (Glasgow Rangers, 23M€), Bryan Brobbey (RB Leipzig, 16,35M€), Owen Wijndal (10M€), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor, 9,5M€), Francisco Conceição (FC Porto, 5M€), Jorge Sánchez (América, 5M€), Lucas Ocampos (Séville, prêt de 4M€) et Lorenzo Lucca (Pise, prêt de 1M€), il a vécu une fin de mercato animée.

Subissant la perte d'Antony, il a vu Lucas Ocampos arriver de manière tardive tandis que Mohammed Kudus et Edson Alvarez ont séché l'échauffement lors de l'avant-dernier jour de mercato pour forcer leurs départs pour Everton et Chelsea. Finalement restés, les deux joueurs font intégralement partie des plans d'Alfred Schreuder. Devant s'adapter au fil du mercato face aux mouvements incessants de sa formation sur le plan des arrivées et des départs, le coach de 49 ans avait d'ailleurs vidé son sac sur ce mercato délicat après le transfert d'Antony à Manchester United : «je ne pense pas que ce soit bien que de telles manières soient possibles au sein de l'organisation de l'Ajax. C'est dommage que cela arrive. Personnellement, je pense juste que c'est mauvais. Je comprends si vous êtes déçu pendant un ou deux jours, mais vous êtes aussi un professionnel […] je suis en colère aussi. Que faisons-nous maintenant? Cela vous frustre en tant que coach. Il n'a qu'à faire son truc. Je lui en ai parlé et j'ai entendu sa version de l'histoire. Vous essayez d'oublier en tant qu'entraîneur et de passer à autre chose avec les gars que vous avez. Mais mon sentiment personnel est que c'est juste mauvais…»

L'Ajax a tout gagné en championnat

Pollué par le marché des transferts, le début de saison de l'Ajax Amsterdam n'en reste pas moins intéressants malgré une défaite initiale 5-3 contre le PSV Eindhoven. Un désastre défensif inquiétant que le coach a relevé après la rencontre : «défendre dans la surface était inquiétant. Nous devons améliorer cela. Si vous analysez les cinq buts encaissés un par un, vous verrez que les trois premiers sont juste faiblement défendus. Cela ne peut pas se passer et devrait vraiment s'améliorer. Je n'ai pas encore parlé à Jay (Gorter, le gardien ndlr). Il a bien fait certaines choses, et pas bien d'autres. Mais bon, pour chaque but, il y a quelque chose à dire. Parfois, il y a aussi une mauvaise défense. Je pense que c'est trop dur de ne pointer que Jay.» Pourtant depuis, le portier de 22 ans n'a plus joué, Remko Pasveer l'a remplacé et l'équipe se montre plus solide avec seulement 3 buts encaissés lors des 7 derniers matches pour 5 clean sheets. Owen Wijndal touché, la défense se compose pour le moment de Devyne Rensch côté droit, Daley Blind côté gauche ainsi que Jurrien Timber et Calvin Bassey dans l'axe. Un quatuor fixe et pour le moment performant. Poursuivant dans le 4-3-3 pointe haute traditionnel du club, Alfred Schreuder s'appuie sur Edson Alvarez et la révélation Kenneth Taylor au coeur du jeu alors que Mohammed Kudus, Brian Brobbey, Steven Berghuis, Dusan Tadic et Steven Bergwijn se battent pour les places offensives.

Ce dernier est d'ailleurs particulièrement en vue en ce début de saison avec déjà 8 réalisations en 8 matches tandis que le capitaine Dusan Tadic a déjà distillé 5 offrandes en 8 matches. Trouvant déjà une certaine harmonie sur le plan offensif, l'Ajax Amsterdam a déjà trouvé le chemin des filets à 28 reprises en 8 rencontres et reste sur des standards élevés. Leader d'Eredivisie avec 6 victoires de rang, 18 points sur 18 possibles et une avance de deux points sur le Feyenoord, la bande d'Alfred Schreuder est déjà en ordre de bataille et même sur la scène européenne, elle est dans le ton. Écrasant 4-0 les Rangers à la Johann Cruijff Arena, l'Ajax Amsterdam a bien débuté dans une poule redoutable avec le Napoli et Liverpool. «Nous avons passé une excellente soirée avec les fans. C'était une victoire solide. L'esprit d'équipe était bon, tout le monde était engagé les uns envers les autres. On a aussi mis une bonne pression sur l'adversaire, on en avait discuté à l'avance. On a joué notre jeu avec beaucoup de mouvements» a notamment noté le capitaine Dusan Tadic pour RTL7 dont le nouveau positionnement comme ailier droit commence à lui sied parfaitement. Les Godenzonen qui défient ce mardi les Reds de Liverpool ont la volonté de confirmer cette bonne entame de saison contre le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Un nouveau défi XXL pour Alfred Schreuder dont le début de mandat à l'Ajax Amsterdam est brillant malgré un contexte peu évident pour lui.

Pour cette première journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.