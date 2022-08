L'Ajax Amsterdam en pleine panique pour remplacer Antony !

La suite après cette publicité

Animé, le terme est presque léger pour qualifier le mercato de l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a récolté près de 216M€ avec les ventes d'Antony (Manchester United, 95M€), Lisandro Martinez (Manchester United, 57,37M€), Sébastien Haller (Borussia Dortmund, 31M€), Ryan Gravenberch (Bayern Munich, 18,5M€), Perr Schuurs (Torino, 9M€), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais, 4,2M€) et Dominik Kotarski (Gorica, 1M€) tandis qu'André Onana (Inter Milan), Noussair Mazraoui (Bayern Munich) ou encore Danilo (Feyenoord) sont partis librement. Pour rester ambitieux, surtout avec la perte d'Erik ten Hag compensée par l'arrivée d'Alfred Schreuder en provenance de Bruges, l'Ajax Amsterdam se devait de mettre la main au porte-monnaie.

Cela a été fait avec plus de 101M€ dépensés pour le moment. Sur le plan des achats, les Godenzonen ont aussi était actifs avec les venues de Steven Bergwijn (Tottenham, 31,25M€), Calvin Bassey (Glasgow Rangers, 23M€), Bryan Brobbey (RB Leipzig, 16,35M€), Owen Wijndal (10M€), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor, 9,5M€), Francisco Conceição (FC Porto, 5M€), Jorge Sánchez (América, 5M€) et Lorenzo Lucca (Pise, prêt de 1M€). Néanmoins, cela manque d'un ailier droit titulaire puisque le jeune Francisco Conceição est davantage vu comme une doublure. Dès lors, le champion des Pays-Bas en titre va devoir s'activer à moins de 48h de la fermeture du mercato estival. Et pour le moment cela semble coincer pour les Lanciers.

Lucas Ocampos bloqué, Hakim Ziyech compliqué...

Rentrant dans les plans de l'Ajax Amsterdam au cours des derniers jours, Lucas Ocampos a vite pris la destination du club néerlandais. Cependant, la situation s'est compliquée ce mercredi. Alors qu'une somme de 20 millions d'euros été évoquée, le conseil d'administration de l'Ajax Amsterdam aurait décidé au dernier moment de mettre fin aux négociations, obligeant l'ailier argentin de 28 ans de repartir du côté de Séville. De Telegraaf explique que Séville a proposé de réduire le prix à 15 millions d'euros afin de pouvoir enregistrer la venue d'Adnan Januzaj. Reste à voir si les dirigeants néerlandais changeront de position.

L'autre piste évoquée pour ce poste d'ailier droit mène à Hakim Ziyech (29 ans). Le Marocain a été rappelé par le club néerlandais ce mercredi selon le média national. Passé au sein des Godenzonen entre 2016 et 2020, Hakim Ziyech avait offert sa meilleure version avec l'Ajax Amsterdam. Cependant, un prêt avec ou sans option d'achat ne semble pas d'actualité pour Chelsea et un transfert sec de 25 millions d'euros ou plus semble peu probable. Héritant d'un gros chèque de 95 millions d'euros pour Antony, l'Ajax Amsterdam ne semble pas vouloir lâcher tous ses billets dans la précipitation et une certaine panique aurait pris part au niveau de la sphère dirigeante. Les dernières heures du mercato s'annoncent bouillantes pour les Lanciers.