L'Ajax Amsterdam subit une révolution forcée !

Rengaine habituelle, l'Ajax Amsterdam ne peut pas garder trop longtemps ses talents qui doivent ainsi s'exporter à l'étranger. Avec Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Matthijs de Ligt (Juventus) en 2020 ou encore Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) et Sergiño Dest (FC Barcelone) en 2021, les Lanciers ont l'habitude de voir leurs joueurs talentueux quitter le navire de façon précoce. Cet été, la situation est tout aussi marquante avec neuf éléments qui ont déjà quitté le navire. Alors que Zakaria Labyad (29 ans) est toujours libre, Przemyslaw Tyton (35 ans, Twente) et Danilo Pereira (23 ans, Feyenoord) sont partis librement alors qu'ils avaient un rôle mineur dans l'effectif. En revanche, André Onana (26 ans) a aussi mis les voiles pour l'Inter Milan. Joueur majeur du club depuis son arrivée en janvier 2015 en provenance du FC Barcelone, le Camerounais a peu à peu perdu sa place suite à une affaire de dopage et la concurrence de Remko Pasveer la saison dernière.

Il a fait le choix de rejoindre l'Inter Milan où il concurrencera Samir Handanovic entre les bois. Arrivé aussi en fin de contrat, le latéral droit marocain Noussair Mazraoui (24 ans) a filé du côté du Bayern Munich où il a été rejoint par Ryan Gravenberch (20 ans) moyennant 18,5 millions d'euros. Deux grosses pertes auxquels se sont ajoutées Sébastien Haller (28 ans) qui a rallié le Borussia Dortmund contre 31M€ hors bonus, tout comme Lisandro Martinez (24 ans), parti à Manchester United contre 57,37M€ plus 10M€ de bonus. Si on compte aussi le transfert du portier Dominik Kotarski (22 ans) à Gorica contre 1 million d'euros, ce sont pas moins de 107,87 millions d'euros qu'ont déjà récupéré les Néerlandais cet été. Outre ses ventes, le club a subi la perte de son coach Erik ten Hag qui retrouvera Lisandro Martinez à Manchester United. Ce dernier a été remplacé par Alfred Schreuder son ancien adjoint qui a été sacré champion de Belgique avec le FC Bruges.

Un recrutement en conséquence

Arrivant à un an de la fin de son contrat, le latéral gauche argentin Nicolas Tagliafico (29 ans) va aussi partir cet été. Alors qu'un départ vers l'Olympique Lyonnais est dans les tuyaux, ce dernier laisse sa préférence à la Premier League et à la Liga. Peu importe sa destination, son départ semble acté pour les Lanciers. L'Ajax Amsterdam va devoir faire attention, car deux autres joueurs peuvent encore partir en cas de grosses offres à l'image de Jürrien Timber (21 ans) et Antony (22 ans) qui sont notamment suivis par Manchester United. Cependant, l'Ajax Amsterdam aimerait compter sur eux pour la saison prochaine. Les Godenzonen pourront quoiqu'il arrive s'appuyer sur Steven Bergwijn (24 ans) arrivé de Tottenham cet été et devenu le plus gros transfert de l'histoire du club avec 31,25 millions d'euros dépensés.

Outre l'ailier gauche, un autre international néerlandais a débarqué avec Owen Wijndal. Le latéral gauche de 22 ans est arrivé contre 10 millions d'euros de l'AZ Alkmaar. Deux renforts de poids donc même s'il faudra recruter pour remplacer Lisandro Martinez et Sébastien Haller tandis que l'arrivée d'un gardien ne sera pas du luxe. Outre l'actuel titulaire Remko Pasveer, la rumeur Andriy Lunin (23 ans) a été évoquée sans suite. Les prochaines semaines pourraient permettre d'y voir plus clair. En défense, Devyne Rensch (19 ans) va prendre du galon après le départ de Noussair Mazraoui tandis que Daley Blind (32 ans), Jürrien Timber (21 ans) et Perr Schurs (22 ans) offrent des garanties dans l'axe. Outre la recrue Owen Wijndal (22 ans), les Lanciers pensent fortement au défenseur nigérian des Rangers Calvin Bassey (22 ans).

Pouvant jouer dans l'axe et latéral gauche, il devrait débarquer contre 25 millions d'euros. Aux côtés d'Edson Alvarez (24 ans), Davy Klaassen (29 ans), Mohamed Kudus (21 ans) et Steven Berghuis (30 ans) dans l'entrejeu, deux jeunes vont prendre du galon avec Naci Ünüvar (19 ans) récemment prolongé et Kenneth Taylor (20 ans) sans oublier la possibilité Mohamed Ihararren (20 ans). Devant, Steven Bergwijn (24 ans), Antony (22 ans) et Dušan Tadić (33 ans) seront des cadres tandis que Mohamed Daramy (20 ans) devrait jouer un peu plus. Deux autres renforts pourraient intervenir avec le jeune Francisco Conceiçao (19 ans) qui devrait coûter 5M€ en provenance du FC Porto et Bryan Brobbey (20 ans) qui devrait rester après son prêt en provenance de Leipzig. Le prix évoqué devrait avoisiner les 17,5M€. Sur les arrivées comme les départs, le mercato est caniculaire pour l'Ajax Amsterdam.