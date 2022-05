Ajax : le successeur d'Erik ten Hag est connu

On connaît le successeur d'Erik ten Hag, qui s'est engagé avec Manchester United à la fin de son contrat en juin prochain. En effet, Alfred Schreuder est le nouvel entraîneur de l'Ajax Amsterdam et s'engage jusqu'à la fin de la saison 2023/2024, avec l'option d'une saison supplémentaire. Le Néerlandais de 49 quitte donc le Club Bruges, où il a officié pendant 6 mois après le départ de Philippe Clement à l'AS Monaco. Passé par le FC Barcelone et Hoffenheim en tant qu'adjoint, il connaît sa troisième expérience en tant qu'entraîneur principal à l'Ajax, où il a déjà côtoyé Ten Hag pendant un an et demi.

La suite après cette publicité

«Devenir entraîneur principal à l'Ajax est un honneur et une grande opportunité, que je vais saisir à deux mains. Je suis également très heureux de revenir ici, car j'ai beaucoup apprécié l'année et demie que j'ai passée à l'Ajax. Je souhaite gagner des prix ici à Amsterdam, avec une équipe qui pratique un football attrayant. Avec un bon équilibre entre des joueurs de haut niveau expérimentés et de très grands talents. Mais avant tout, je veux terminer la saison avec le Club de Bruges avec succès. Je veux faire mes adieux avec un titre, c'est très important pour moi et je ferai tout mon possible pour y parvenir», a déclaré le nouveau coach ajacide dans le communiqué.