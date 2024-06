Euro 2024 : Gareth Southgate est sous pression avec l’Angleterre

L’Euro 2024 débute officiellement ce vendredi avec une rencontre entre l’Allemagne, le pays hôte, et l’Écosse. La Mannschaft sera attendue au tournant et figure au sein des favoris aux yeux de sa récente dynamique impressionnante sous l’impulsion de Julian Nagelsmann. Mais voilà, les Allemands ne sont pas les seuls favoris du tournoi. Disposant d’un effectif XXL, l’Angleterre aspire à remporter son premier tournoi continental. En poste depuis 2016, Gareth Southgate sait également qu’un nouvel échec si proche du but pourrait lui coûter son poste dans les prochains mois.

C’est en tout cas le sens de son propos dans un entretien accordé à Bild : «si nous ne gagnons pas, je ne serai probablement plus là. Ce sera peut-être la dernière chance. Je pense qu’environ la moitié des entraîneurs nationaux partent après un tournoi - c’est la nature même du football international. Je suis ici depuis près de huit ans maintenant et nous sommes passés tout près. Je sais donc que vous ne pouvez pas continuer à vous présenter devant le public en disant : "S’il vous plaît, faites-en un peu plus", parce qu’à un moment donné, les gens ne croiront plus en votre message. Si nous voulons être une grande équipe et si je veux être un entraîneur de premier plan, il faut être à la hauteur dans les grands moments.»