PSG - OM : les compositions officielles

Soir de Classique au Parc des Princes. Dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OM ce dimanche (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Battus à domicile par Nice la semaine dernière (2-3), les Parisiens ont l’occasion de retrouver le podium tandis que les Marseillais peuvent prendre la 2e place du championnat en cas de succès.

Luis Enrique opère un seul changement par rapport à la victoire contre le Borussia Dortmund ce mardi (2-0), puisqu’il conserve Kolo Muani à la pointe de son 4-3-3 pour épauler Dembélé et Mbappé. La surprise vient donc de la titularisation de Barcola, au détriment de Vitinha, et la possibilité de voir plutôt un 4-4-2. En face, Jacques Abardonado met en place une défense à cinq avec Clauss, Mbemba, Gigot, Balerdi et Lodi. Au milieu de terrain, Ounahi, Rongier, Veretout sont présents, devant le duo Vitinha-Aubameyang.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Dembélé, Zaïre-Emery, Ugarte, Barcola - Kolo Muani, Mbappé

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Balerdi, Lodi - Ounahi, Rongier, Veretout - Vitinha, Aubameyang