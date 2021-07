OL - Wolfsbourg : les compositions officielles

Après avoir affronté les Caladois, les Lyonnais se frottent à une équipe d'un tout autre calibre. Quatrième du dernier exercice de Bundesliga, le VfL Wolfsburg disputera la Ligue des champions cette saison. Les Loups, qui ont remplacé Oliver Glasner (parti à Francfort) par Marc van Bommel, cherchent leurs marques après trois matches de préparation (1V, 2D).

Pour ce deuxième affrontement de la soirée, Peter Bosz choisit d'aligner de nouveau un 4-3-3. Julian Pollersbeck est le dernier rempart des Gones devant une charnière composée de Marcelo et Castello Lukeba, avec Gusto à droite et Maxwell Cornet à gauche. L'entrejeu est composé de Maxence Caqueret, Jean Lucas et Houssem Aouar. De leur côté, Karl Toko-Ekambi, Moussa Dembélé et Rayan Cherki sont chargés d'animer le front de l'attaque lyonnaise.

La composition de l'OL :

Pollersbeck - Gusto, Marcelo, Lukeba, Cornet - Caqueret, Jean Lucas, Aouar - Toko-Ekambi, Dembélé, Cherki