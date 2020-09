LFP : Jean-Michel Aulas n'a pas de préférence quant au futur président

À quelques jours des élections pour la tête de la Ligue de football professionnel prévues le jeudi 10 septembre, Jean-Michel Aulas a tenu à s’exprimer lors d’un entretien accordé à l’Équipe. S’il dévoile les raisons de sa récente démarche à l’encontre de la LFP (117 M€ réclamés), il évoque et donne également son avis sur les deux candidats potentiels à la présidence de l’instance, à savoir François Morinière et Michel Denisot.

Selon le président de l’Olympique Lyonnais, ces deux candidats sont tous les deux compétents et aspirent à la présidence, et il ne saurait prendre parti pour l’un d’entre eux. «Ce sont deux très bons candidats. Michel a toujours eu une image de président qui réussit. Quand je suis arrivé dans le foot, il gagnait tout. Après, François Morinière a l'avantage d'avoir été dans des structures d'entreprises et de médias et d'avoir travaillé à la FIFA (en matière d'éthique). Il peut être une solution. Mais je n'ai pas pris position.»