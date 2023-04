EdF : Eduardo Camavinga révèle ce qu’il a dit à Didier Deschamps

La suite après cette publicité

En grande forme avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga a une nouvelle fois été appelé par Didier Deschamps avec l’équipe de France, en mars dernier. Remplaçant contre les Pays-Bas (4-0), le milieu de 20 ans a eu droit à 14 minutes de jeu au Stade de France avant d’être titularisé dans l’entrejeu à Dublin, contre l’Irlande (1-0). Et ce alors que tout le monde s’attendait à le voir évoluer dans le couloir gauche de la défense des Bleus. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le joueur du Real Madrid a fait une petite révélation à ce sujet.

« J’ai eu une discussion avec lui. Je lui avais dit que je méritais d’avoir une petite place en milieu de terrain et ça il l’a bien compris. J’étais très content qu’il me fasse rentrer contre les Pays-Bas au milieu de terrain. Après je vais pas dire que j’étais surpris parce que ça reste mon poste mais le fait de commencer à jouer face à l’Irlande, là ça m’a surpris. Mais il faut se tenir prêt à n’importe quel moment et c’est ce que j’ai fait et j’ai fait mon match. » DD a donc écouté Camavinga.

