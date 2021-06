Luke Shaw règle ses comptes avec José Mourinho

Il est l'une des stars de l'Euro 2020 outre-Manche. José Mourinho donne son avis sur le tournoi au micro de talkSPORT notamment et évoque souvent les prestations de l'Angleterre. Et lors de son débrief du match face à la République Tchèque (1-0), le Portugais a pointé du doigt Luke Shaw, son ancien protégé à Manchester United, soulignant la faiblesse de ses corners.

La suite après cette publicité

Le latéral gauche, lassé, a décidé de prendre la parole. Interrogé par le Daily Mail et le Times, l'international anglais (12 capes) a vidé son sac. «Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il continue et veut encore s’en prendre à moi. Je ne sens pas que mes coups de pied arrêtés sont si mauvais qu’il le dit. J’aurais pu faire mieux sur un corner en deuxième période. Mais les deux autres n’ont pas été catastrophiques comme il l’a dit», a-t-il d'abord lâché avant de poursuivre.

«Il doit faire son boulot. Je suis habitué à ce que l’on dise des choses négatives sur moi, ça me passe au-dessus. Son avis est très écouté. Il aime beaucoup parler de moi, comme tout le monde l’a vu récemment. Son avis n’engage que lui. Il peut dire ce qu’il veut, je me concentrerai sur moi. Je prends les coups de pied arrêtés à United, ce n’est pas comme si je n’étais pas prêt», a-t-il expliqué, revenant sur leurs relations compliquées du temps où ils ont cohabité chez les Red Devils.

«Je ne pense pas que vous réalisiez les deux ou trois ans que j’ai vécus avec lui...»

«Il aime certains joueurs, pas d’autres. Je suis tombé dans la catégorie de ceux qu’il n’aime pas, mais c’est du passé. Il faut aller de l’avant. J’essaie d’avancer, mais visiblement, il n’y arrive pas. Il parle continuellement de moi, ce que je trouve un peu étrange. Même certains gars m’ont demandé : "mais c’est quoi le problème ?" ou "pourquoi il parle encore de toi ?"», a-t-il lâché avant d'insister.

«J’espère qu’il pourra trouver la paix et arrêter de s’inquiéter pour moi. Clairement, je suis très présent dans son esprit et il pense beaucoup à moi. Je ne pense pas que vous réalisiez les deux ou trois ans que j’ai vécus avec lui et combien il m’a critiqué durement à l’époque. Ce qu’il dit aujourd’hui n’est rien en comparaison de ce que cela a été», a-t-il relativisé, fier d'avoir su rebondir après avoir sombré sous les ordres du Special One.

«Je trouve ça facile de l’ignorer maintenant et j’en ris même. C’est mieux de l’ignorer. Je savais que si le temps passait, je serais capable de lui survivre et je l'ai fait. Je peux maintenant me concentrer uniquement sur ma progression», a-t-il conclu. Le message est passé. Reste à savoir si José Mourinho saura s'empêcher de lui répondre dans les jours qui viennent...