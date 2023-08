Manchester United : Mason Greenwood est déjà très courtisé

La suite après cette publicité

L’avenir de Mason Greenwood a pris un nouveau tournant en ce début de semaine. Après 5 mois d’enquête, Manchester United a pris la décision de se séparer du jeune attaquant, suite aux accusations de viol et d’agression physique sur sa compagne pour lesquelles il a été blanchi par la justice anglaise. «La meilleure décision pour nous tous, c’est que je poursuive ma carrière de footballeur loin d’Old Traford, où ma présence ne sera pas bonne pour le club. Je remercie le club pour son soutien depuis mon arrivée à l’âge de sept ans», écrivait notamment le joueur hier sur les réseaux sociaux.

Face à la pression médiatique et à la reconnaissance d’un certain comportement inappropriée de la part de l’Anglais, la décision a été prise de se séparer. Mais le temps presse. Il n’y a plus que quelques jours pour trouver une porte de sortie puisque le mercato ferme ses portes dans moins de 10 jours maintenant. Il faut croire que les déboires de Greenwood ne font pas si peur que cela à pas mal de clubs. D’après la presse, le Mancunien est déjà très courtisé, surtout en dehors de la Premier League où il parviendra à se faire oublier plus rapidement.

À lire

La Roma a enfin trouvé son nouveau buteur

Plusieurs courtisans se sont déjà signalés

C’est le Daily Mail qui révèle l’identité de certains courtisans ce matin. Il y a d’abord la Roma de José Mourinho qui est très intéressée. L’entraîneur portugais est un admirateur de longue date du joueur et compte bien profiter de la situation pour faire un nouveau coup. La Louve cherche un avant-centre depuis le début du marché des transferts et la longue blessure de Tammy Abraham. Problème, jusque là, elle galère à conclure la venue d’un renfort à ce poste.

La suite après cette publicité

Mais elle devra faire face à de la concurrence. Le Mail rapporte que des clubs, dont certains en Turquie, sont aussi sur le coup, sans révéler l’identité de ces formations. Il faudra également s’entendre avec Manchester United et là encore c’est le grand flou pour le moment. Toutes les solutions sont envisagées, c’est à dire un transfert sec mais coûteux, un prêt avec option d’achat ou encore la résiliation du contrat de Greenwood, lui qui touche actuellement 350 000 euros par mois.