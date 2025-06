Renversé par un véhicule, un joueur de Las Palmas est dans un état grave

Relégué en deuxième division à l’issue de la saison 2024/2025 de Liga, Las Palmas s’inquiète grandement pour le latéral gauche de son équipe de jeune, Zebensui Ramos. La formation des Canaries annonce en effet que l joueur se trouve dans un état critique après avoir été renversé par un véhicule hier soir.

« Zebensui (23 ans), joueur de notre équipe de jeunes, a été renversé la nuit dernière dans la commune d’Arucas et se trouve actuellement dans un état critique après avoir subi un grave traumatisme crânien. Il se trouve dans un état critique à l’hôpital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, où il reçoit des soins médicaux spécialisés. Le club souhaite exprimer sa proximité et son affection à Zebensui, à sa famille, à ses coéquipiers et à ses amis dans ces moments difficiles, en espérant qu’il se rétablisse rapidement et complètement. »