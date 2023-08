Manchester United prend une décision forte pour Mason Greenwood !

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle un dossier géré minutieusement par Manchester United. Écarté des terrains depuis le 22 janvier 2022, Mason Greenwood avait été accusé de viol et d’agression physique sur sa compagne. Alors que l’affaire a duré près d’un an jusqu’à ce que les charges soient abandonnées en février dernier, Manchester United n’a pas voulu prendre de décision trop hâtive dans ces circonstances exceptionnelles. Le club anglais avait décidé de procéder à une enquête interne afin de pouvoir prendre la meilleure décision possible.

La question revenant sur la table depuis de longues semaines, les Red Devils ont enfin annoncé au public leur décision quant à l’avenir de Mason Greenwood dont le contrat court jusqu’en juin 2025. La formation mancunienne a longuement réfléchi son choix comme cela a été expliqué dans un communiqué : «notre processus a commencé en février 2023, après l’abandon de toutes les charges retenues contre Mason. Tout au long, nous avons pris en compte les souhaits, les droits et le point de vue de la victime présumée ainsi que les normes et les valeurs du club, et avons cherché à rassembler autant d’informations et de contexte que possible. Cela nous a obligés à procéder avec sensibilité et soin pour obtenir des preuves qui ne sont pas dans le domaine public, y compris de la part de personnes ayant une connaissance directe de l’affaire.»

Le mea-culpa de Mason Greenwood

Après une longue période de rassemblements de preuves et témoignages, Manchester United a été en mesure d’avoir une analyse complète de la situation. Le joueur aurait d’ailleurs lui-même reconnu des fautes : «sur la base des preuves dont nous disposons, nous avons conclu que le matériel publié en ligne ne fournissait pas une image complète et que Mason n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il était initialement accusé. Cela dit, comme Mason le reconnaît publiquement aujourd’hui, il a commis des erreurs dont il assume la responsabilité.»

Le joueur s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet : «je veux commencer par dire que je comprends que les gens vont me juger à cause de ce qu’ils ont vu et entendu sur les réseaux sociaux et je sais que les gens vont penser au pire. J’ai appris que la violence ou les abus dans toute relation sont mauvais, je n’ai pas fait les choses dont j’étais accusé et en février, j’ai été innocenté de toutes les accusations. Cependant, j’accepte pleinement d’avoir commis des erreurs dans ma relation et j’assume ma part de responsabilité dans les situations qui ont conduit à la publication sur les réseaux sociaux.»

Mason Greenwood et Manchester United vont travailler pour un départ

«La décision d’aujourd’hui fait partie d’un processus de collaboration entre Manchester United, ma famille et moi. La meilleure décision pour nous tous, c’est que je poursuive ma carrière de footballeur loin d’Old Traford, où ma présence ne sera pas bonne pour le club. Je remercie le club pour son soutien depuis mon arrivée à l’âge de sept ans. Il y aura toujours une partie de moi qui sera liée au club. Je suis extrêmement reconnaissant envers ma famille et à tous mes proches pour leur soutien, et c’est maintenant à moi de rendre la confiance que m’ont témoignée ceux qui m’entourent. J’ai l’intention d’être un meilleur footballeur, mais surtout un bon père, une meilleure personne, et d’utiliser mes talents de manière positive sur et en dehors du terrain» a poursuivi le joueur officialisant ainsi son départ.

C’est donc tout naturellement que les deux parties se sont entendues pour travailler ensemble afin de se séparer de la meilleure manière possible. Les Red Devils annonçant leur volonté de lui trouver un autre point de chute : «toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent les difficultés avec lui pour reprendre sa carrière à Manchester United. Il a donc été mutuellement convenu qu’il serait plus approprié pour lui de le faire loin d’Old Trafford, et nous allons maintenant travailler avec Mason pour atteindre ce résultat.» Evoqué à l’Atalanta et l’AS Roma, Mason Greenwood risque donc d’animer cette fin de mercato.