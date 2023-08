Manchester United annonce une décision imminente pour Mason Greenwood

N’ayant pas disputé le moindre match depuis le 22 janvier 2022 et une victoire contre West Ham, Mason Greenwood (21 ans) va voir son avenir à Manchester United être défini très prochainement. En effet, l’ailier anglais a vu les poursuites pour tentative de viol et d’agression sur sa compagne être abandonnées en février dernier et une enquête interne est en cours du côté de Manchester United. Les Red Devils viennent d’annoncer que la décision sera bientôt annoncée au public.

La suite après cette publicité

«Suite à l’abandon de toutes les charges retenues contre Mason Greenwood en février 2023, Manchester United a mené une enquête approfondie sur les allégations portées contre lui. Cela s’est appuyé sur de nombreuses preuves et un contexte qui ne sont pas dans le domaine public, et nous avons entendu de nombreuses personnes ayant une implication directe ou une connaissance de l’affaire […] Contrairement aux spéculations des médias, cette décision n’a pas encore été prise et fait actuellement l’objet d’intenses délibérations internes. La responsabilité incombe en dernier ressort au chef de la direction. Une fois prise, la décision sera communiquée et expliquée aux parties prenantes internes et externes du club» peut-on lire dans un communiqué.