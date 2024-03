FC Nantes : ça commence à s’agiter autour de Nathan Zeze

Jocelyn Gourvennec ne sera pas resté très longtemps au FC Nantes. Néanmoins, si les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances, les Canaris flirtant toujours avec la zone de relégation, l’éphémère coach du FCN pourra se targuer d’avoir été le premier à donner réellement sa chance à Nathan Zeze. Rapidement, le technicien tricolore de 52 ans a crû en les qualités de ce jeune défenseur de 18 ans, pétri de qualités et disposant d’une lecture du jeu, d’une science du placement et d’une maturité rare à son âge.

Premier joueur de moins de 19 ans à enchaîner autant de titularisations en Ligue 1 depuis un certain Mickael Landreau, Zeze n’a pas perdu de temps. « C’est un joueur qui apprend très vite. Dès qu’on lui donne des consignes ou des conseils, qu’on lui fait un retour, il intègre et l’applique tout de suite. C’est rare. Ça fait de lui un joueur qui, finalement du haut de ses 18 ans, il joue presque comme un vieux briscard », décrivait en février dernier Jocelyn Gourvennec alors qu’il était encore en poste. Ce dernier qui avait lancé et accompagné Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni aux mêmes âges alors qu’il était coach de Bordeaux en sait quelque chose.

Thierry Henry le suit…

S’il dispose d’une belle marge de progression, les premiers tests grandeur nature face au PSG de Kylian Mbappé et à l’OM de Pierre-Emerick Aubameyang ont confirmé la capacité de ce défenseur central puissant et athlétique (1m90) à hausser son niveau et laisse augurer de belles choses pour la suite sous les ordres désormais d’un Antoine Kombouaré dont on imagine mal le laisser de côté. Avec 8 titularisations possibles en autant de matches, Nathan Zeze est en bonne place sur la short list de nombreux clubs de haut de tableau de L1, mais aussi à l’étranger et tout particulièrement en Angleterre.

Selon nos informations, Leicester et Aston Villa, Stuttgart et des clubs français gardent un oeil attentif sur l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération et qui a d’ailleurs été présélectionné par Thierry Henry dans une liste de joueurs susceptibles de participer aux Jeux olympiques 2024. De quoi laisser augurer un été pour le moins agité autant sur le plan sportif qu’au plan mercato pour le n°44 du FC Nantes…