Shakira trompée par Gerard Piqué pendant que son père était hospitalisé

Un an après leur rupture, l’ex-couple Gerard Piqué-Shakira fait toujours autant parler. Alors que le footballeur espagnol se consacre notamment à son concept de Kings League ces derniers temps, la chanteuse de 46 ans a donné une interview sulfureuse au journal People dernièrement. Dans cet entretien, la superstar colombienne dévoile notamment que l’ancien défenseur du FC Barcelone l’avait trahi pendant que son père était hospitalisé.

« Il est venu à Barcelone pour me consoler après que j’ai été rongée par la tristesse, à cause de ma séparation. Alors qu’il était à la première communion de Milan, il a été gravement blessé dans un accident. Tout s’est passé d’un coup. Mon foyer s’effondrait. J’apprenais par la presse que j’avais été trahie pendant que mon père était en soins intensifs. L’homme que j’ai le plus aimé dans ma vie, mon père, me quittait quand j’avais le plus besoin de lui. Je ne pouvais pas lui parler, ni à mon meilleur ami pour obtenir les précieux conseils dont j’avais tant besoin. »

