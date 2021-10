PSG - RB Leipzig : les compositions probables

La suite après cette publicité

Comme on se retrouve ! Après la demi-finale du Final 8 en 2020 à Lisbonne et la phase de poules de la saison dernière, le Paris Saint-Germain va de nouveau croiser le fer avec le RB Leipzig. Mais contrairement à l’an passé, les Allemands semblent cette fois moins bien armés pour faire chuter les Rouge-et-Bleu. Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer ont quitté le club pour filer au Bayern Munich, tandis que le PSG s’est considérablement renforcé l’été dernier.

Lanterne rouge du classement du groupe A, Leipzig s’apprête donc à affronter l’armada parisienne même si Mauricio Pochettino devra composer sans certaines de ses stars. Dans les cages, petite surprise. Alors qu’il est rentré de la trêve internationale touché aux adducteurs, Keylor Navas est annoncé titulaire. Devant lui, c’est du classique désormais (enfin, en attendant les premiers pas de Sergio Ramos) avec le quatuor Hakimi-Marquinhos-Kimpembe-Mendes en défense.

Draxler aligné en attaque

Pas de grosses surprises non plus au milieu de terrain. Marco Verratti serait encore positionné en sentinelle, avec Ander Herrera et Idrissa Gueye un cran au-dessus de lui. En revanche, l’attaque francilienne sera quelque peu chamboulée. Avec le forfait de dernière minute de Neymar et les problèmes personnels de Mauro Icardi (annoncé dans le groupe quand même), c’est Julian Draxler qui devrait en profiter pour être aligné aux côtés de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. À noter qu’Angel Di Maria purge son dernier match de suspension.

En face, le nouveau coach du RB Leipzig, Jesse Marsch, sait déjà qu’il devra faire sans Dani Olmo, Marcel Halstenberg et Brian Brobbey. Ce qui ne l’empêchera pas de proposer un 4-4-1-1 avec Gulasci au but. La défense serait composée par Klostermann, Orban, Simakan et Gvardiol. Laimer, Kampl, Adams et Haidara formeraient l’entrejeu. Juste devant eux, Nkunku tentera de briller face à son ancien club aux côtés de Poulsen.

