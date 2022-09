France-Autriche : les compositions probables

La suite après cette publicité

Réaction attendue et obligatoire pour l’équipe de France. Cancre du groupe 1, la formation entraînée par Didier Deschamps se doit de s’imposer ce soir au Stade de France pour espérer remonter au classement et s’éviter une relégation en Ligue B. Un challenge à réaliser malgré l’absence de nombreux cadres.

Le sélectionneur disposera quand même de quoi aligner un onze compétitif. Hugo Lloris forfait, c’est Mike Maignan qui gardera les cages tricolores. Devant lui, une défense à trois composée de Jules Koundé, Raphaël Varane et du petit nouveau Benoît Badiashile. De retour en bleu, Ferland Mendy jouera le piston gauche, Jonathan Clauss sera son pendant à droite.

Premières pour Badiashile et Fofana

Au milieu, Deschamps semble vouloir jouer la carte des automatismes puisqu’il devrait aligner Youssouf Fofana aux côtés d’Aurélien Tchouaméni. Fofana est un novice, mais il a l’avantage d’avoir fait la paire avec le néo Merengue à Monaco. Enfin, Olivier Giroud aura une belle carte à jouer en attaque où il devrait évoluer avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

En face, Ralf Rangnick devra lui aussi composer avec plusieurs absents (Grillitsch, Laimer, Kalajdzic), mais le sélectionneur autrichien devrait opter pour un 4-4-2. Lindner au but, Lainer, Alaba, Friedl et Posch en défense. Schlager, Sabitzer, Seiwald et Baumgartner seraient présents dans l’entrejeu. Enfin, Arnautovic devrait faire la paire avec Gregoritsch en pointe.