Le Barça avance une piste low cost après l’échec Cancelo

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a de grosses difficultés sur le mercato cet été. La direction catalane n’a pas les moyens de ses ambitions et doit désormais composer avec des pistes moins coûteuses. Après avoir rêvé de Zubimendi et Amrabat pour remplacer Busquets, le Barça devrait finalement se tourner vers Oriol Romeu. Pour le poste de latéral droit, Xavi souhaite Cancelo. Mais là encore, le Barça est bloqué et commence donc à avancer sur une autre piste.

Selon les informations du Mundo Deportivo, les Blaugranas pensent désormais à Pablo Maffeo pour son couloir droit. Le joueur de 26 ans qui évolue à Majorque est disponible pour environ 10 millions d’euros. Un gros avantage pour le Barça qui semble déterminé à se l’offrir et qui considère qu’il a montré un niveau très intéressant.

À lire

FC Barcelone : Pablo Torre écarté de la tournée estivale