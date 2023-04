L’Angleterre met sous pression Arsenal, Xavi veut se séparer de 5 joueurs clés

Arsenal est à deux doigts de perdre le titre

Les Gunners se sont battus pour arracher un point à l’Emirates Stadium après avoir été menés 3-1, grâce à des buts tardifs de Martin Odegaard et Bukayo Saka. Ce n’est pas une défaite, mais c’est tout de même considéré comme un échec car ne pas gagner contre Southampton, menacé de relégation, pourrait s’avérer désastreux pour les espoirs de titre. Tout va se décider à l’Etihad pour The Telegraph, dans 4 jours, Arsenal se déplace sur la pelouse du dauphin, Manchester City, qui n’est qu’à 5 points, avec deux matches de retard. Arsenal est clairement à portée de tir de City pour le Daily Express. Mais Arteta a décidé de continuer à défendre ses joueurs malgré la déconvenue. «Nous nous sommes encore compliqué la tâche, mais les erreurs font partie du football. La façon dont nous avons réagi me fait dire que j’aime mes joueurs plus que jamais», a déclaré le manager. Le Daily Mirror est moins confiant qu’Arteta dans son édition du jour estimant qu’après «s’être effondrés et avoir perdu leur sang-froid face à la lanterne rouge, on ne peut qu’imaginer ce qui les attend à l’Etihad». Enfin, pour The Sun et Jamie Carragher, désormais consultant pour Sky Sports, une victoire à City relèverait du «miracle pour Arsenal», et si les Gunners perdent «c’est clairement fini».

Le Barça se prépare pour la saison prochaine

Même si le retour de Lionel Messi au Barça peut leur rapporter beaucoup d’argent grâce à son influence, il va falloir se débarrasser de bon nombre de joueurs pour respecter le fair-play financier imposé par LaLiga. Xavi a été clair avec ses joueurs comme le rapporte Sport, si certains ne lui donnent pas satisfaction avant la fin de saison, ils seront vendus cet été. Ferran Torres et Ansu Fati sont cités par le média. Ils n’ont pas fait une bonne saison, toutes les offres seront étudiées. On peut aussi lire le nom de Raphinha, mais pour ce dernier, c’est plus compliqué, car ces dernières semaines il fait partie du 11 de Xavi depuis la blessure de Dembélé. Ensuite, il y a Jordi Alba. L’Espagnol a un salaire élevé, mais a un rôle assez secondaire. Seule une baisse de salaire pourrait convaincre la direction catalane de le garder. Enfin, Franck Kessie est de plus en plus poussé vers la sortie. L’Ivoirien n’a jamais été à la hauteur des attentes depuis son arrivée.

À lire

Les médias italiens se réjouissent des clubs de Serie A en Ligue des Champions

Ce matin, La Gazzetta dello Sport consacre une large place dans son édition du jour aux équipes italiennes en Europe : «C’est la vraie gloire», «L’Italie est à nouveau protagoniste en Europe» peut-on y lire. Une mission triplé est lancée. Le journal au papier rose espère voir une formation de Serie A remporter la Conference League, une autre l’Europa League et enfin un des deux Milan soulever la coupe aux grandes oreilles. Une revanche pour un football jugé en crise depuis quelques saisons. Et ce succès, «le championnat le doit à ses coachs» pour le Corriere Dello Sport. «La manita aux 5 pères» écrit le journal. Les journalistes italiens regrettent tout de même l’élimination de Naples, même si c’est au profit du Milan.