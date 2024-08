Dortmund a ciblé le remplaçant de Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug à West Ham, ce n’est plus qu’une question de temps. Le Borussia Dortmund va donc devoir trouver son remplaçant, qui sera en concurrence avec Serhou Guirassy. Et, selon les informations de Bild, le club de la Ruhr l’a déjà identifié. Il s’agit de Maximilian Beier, avant-centre de Hoffenheim. Son profil, plus mobile que le Guinéen, plaît aux dirigeants du BVB.

Formé à Hoffenheim, l’attaquant de 21 ans a disputé 46 rencontres depuis sa montée en équipe première, pour un total de 18 buts et de quatre passes décisives. La saison passée, ses bonnes performances (16 buts en 33 rencontres de Bundesliga) lui ont permis d’être appelé pour l’Euro 2024. Selon le média allemand, son club demande entre 25 et 30 millions d’euros pour le lâcher. Une somme que Dortmund peut payer grâce à la vente de Füllkrug.