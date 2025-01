Rennes veut faire revenir un joueur

15e et de Ligue 1 et encore battu par Monaco hier (3-2), le Stade Rennais se creuse la tête pour retrouver le bon chemin. Après les récentes arrivées de Seko Fofana et Brice Samba, les dirigeants bretons songeraient désormais à se renforcer en défense. C’est dans cette perspective que le retour de Jérémy Jacquet est activement étudié par le club.

Selon Ouest-France, le défenseur de 19 ans serait considéré comme une alternative crédible aux maux actuels de la défense bretonne, incarnée par les très décevants Leo Østigård et Hans Hateboer. Prêté à Clermont en Ligue 2, Jacquet réalise une très belle saison sur le plan individuel, mais reste lié à Rennes jusqu’en 2027. En parallèle, le SRFC envisagerait de recruter un autre défenseur, plus expérimenté.