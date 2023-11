LdC : la réaction à chaud de Thomasson

Le RC Lens a sombré sur la pelouse d’Arsenal ce mercredi soir. Il y a presque deux mois, le club nordiste avait renversé les Gunners, mais cette fois, aucun retour n’était possible, et le 6-0 cinglant est venu sanctionner un écart de niveau indiscutable. A la sortie de la rencontre, il y avait de la résignation plus que de la honte.

« Le score on ne s’y attendait pas, mais on s’attendait à une équipe très compétitive. On s’était préparé du mieux possible, mais il faut avouer qu’ils étaient largement plus forts que nous. En seconde mi-temps, on trouve la motivation, il faut respecter le maillot, notre club et bien préparer la suite », a lancé Adrien Thomasson à l’issue de la rencontre au micro de Canal Plus.