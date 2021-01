West Ham : Ismaïla Sarr dans le viseur

Tout juste orphelin de Sebastien Haller parti du côté de l’Ajax Amsterdam, West Ham cherche à se renforcer en attaque. Les Hammers s’intéresseraient de près à l’ancien attaquant de Rennes, Ismaila Sarr

Selon les informations de The Sun, David Moyes, qui souhaite un attaquant supplémentaire après le départ de Haller, aimerait le profil de l’ailier de Watford. L’ancien entraîneur de Manchester United apprécierait l’idée d’associer Antonio avec le polyvalent joueur sénégalais. Le club de la banlieue est de Londres serait prêt à débourser 35 millions d’euros pour récupérer le jeune joueur de 22 ans qui évolue en Championship cette saison. Toujours selon le média britannique, le joueur qui a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 18 matches cette saison, espérerait des offres de Liverpool et Manchester United.