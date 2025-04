Real Madrid : Dani Carvajal s’est embrouillé avec Bukayo Saka

Rupture des ligaments croisés ou non, Dani Carvajal n’a pas pu s’empêcher de participer à l’action ce mercredi soir, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Arsenal. À la mi-temps de la rencontre, l’Espagnol, présent sur le banc aux côtés de ses partenaires et du staff, a eu une altercation avec Bukayo Saka sur le chemin des vestiaires.

Sur des images captées depuis les tribunes, on voit d’abord Carvajal saluer l’Anglais d’une petite accolade, avant de le retenir par le bras et de lui parler de manière de plus en plus véhémente. Saka tente de s’éloigner en direction du tunnel, mais le Madrilène le suit de près, visiblement remonté. Il faudra l’intervention de plusieurs membres des deux camps pour calmer l’échange. Même à l’infirmerie, Carvajal ne semble rien avoir perdu de son tempérament.