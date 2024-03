OM : nouvelles mitigées pour Jean-Louis Gasset

À deux jours du choc face au Paris Saint-Germain, Jean-Louis Gasset n’est pas verni. L’Olympique de Marseille déplore plusieurs forfaits (Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr, Bamo Meïté) et plusieurs joueurs sont également incertains. Le coach phocéen ne sait donc toujours pas quel visage aura son onze de départ dimanche soir.

Et selon RMC Sport, les dernières nouvelles sont mitigées. Ulisses Garcia et Samuel Gigot participent bel et bien à l’entraînement collectif ce vendredi matin. En revanche, Jean Onana sera sûrement forfait, tandis que l’incertitude plane encore pour Leonardo Balerdi et Pape Gueye. L’Argentin et le Sénégalais sont toujours en soins.

