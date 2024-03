OM : Jean-Louis Gasset est très inquiet face aux blessures

Opposé au Paris Saint-Germain dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, l’OM a finalement chuté (0-2) face à ses supporters. Un choc pour lequel Jean-Louis Gasset a dû faire sans plusieurs de ses cadres (Clauss, Sarr, Rongier, Murillo ou encore Méïté). Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien marseillais est d’ailleurs revenu sur cette hécatombe touchant actuellement ses troupes, d’autant plus après avoir perdu Chancel Mbemba sur blessure, alors que Leo Balerdi est lui sorti diminué…

«Avant le match, je n’ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés. Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances», a ainsi avoué le coach phocéen, inquiet.