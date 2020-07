Amiens : Gaël Kakuta se rapproche de Lens

Gaël Kakuta (29 ans) se rapproche d'un retour au RC Lens. Depuis plusieurs semaines, l'Amiens SC et le Racing négocient un retour du milieu de terrain dans le Nord. Celui-ci pourrait se matérialiser avant la clôture du premier mercato le 10 juillet. Si le club picard se montrait inflexible concernant l'indemnité de transfert (5 millions d'euros), ce dernier aurait finalement lâché du lest dans ce dossier.

Selon les informations de l'Equipe, les deux clubs négocieraient désormais un prêt avec option d'achat. La globalité du package répondrait aux exigences financières picardes. Une excellente nouvelle pour le principal protagoniste qui avait déjà trouvé un accord contractuel avec les Sang et Or. Auteur de deux réalisations et cinq passes décisives en 24 matchs de Ligue 1 la saison dernière, Gaël Kakuta s'apprête donc à rentrer au bercail...