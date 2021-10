ASSE-OL : la fierté de Claude Puel

Ce dimanche, en clôture de la 9ème journée de Ligue 1, Claude Puel jouait probablement sa tête sur le banc de l'AS Saint-Étienne, lanterne rouge et dans le dur depuis le début de ce championnat de France. Les hommes du technicien de 60 ans, concernés par l'enjeu et par la ferveur qui anime ce derby, ont tenu tête à l'Olympique Lyonnais (1-1). L'ASSE a fini par arracher le point du match nul dans les dernières secondes de la partie grâce à un penalty de Wahbi Khazri. Mais surtout, le visage affiché par les Verts est porteur d'espoir pour la suite. Et cela n'a pas échappé à l'entraîneur de «Sainté». Si je suis rassuré ? « Ce n'est pas ce qui m'anime, je n'ai pas à être rassuré. Je suis simplement content que mes joueurs soient enfin récompensés », a dans un premier temps lancé Claude Puel, avant de poursuivre au micro de Prime Vidéo Sport.

« 1 point, ce n'est pas 3 points, mais ça a la saveur d'une victoire. Il y a eu énormément d'investissement, mes joueurs ont été responsables, ils ont fait un super match. On a pris le poteau, on a tapé la transversale... Etienne (Green) nous a maintenus dans le match, le 2ème but nous aurait fait très mal. On fait encore une très bonne deuxième mi-temps. On a encore des situations pour revenir. Si on revient plus tôt, on peut peut-être aller chercher la victoire... Bravo à mes joueurs, dans ces conditions difficiles, avec environnement pas évident, ils ont sur se sublimer, se prendre en charge, se responsabiliser. Ça a fait une super production pour le football français […]. » Et à l'ancien coach de l'OL d'avertir : « ce point est superbe à condition qu'il soit suivi d'autres matchs performants et surtout d'autres points. »