Bayern : Thomas Tuchel n’a pas contacté Julian Nagelsmann

Arrivé sur le banc du Bayern Munich après le départ de Julian Nagelsmann, libéré, Thomas Tuchel était officiellement présenté à la presse ce samedi. Bien décidé à remporter tous les titres possibles d’ici la fin de l’année, l’ancien technicien de Chelsea a également profité du moment pour adresser un mot à son prédécesseur en Bavière.

«Je peux certainement compatir avec lui, mais ce n’est pas ma responsabilité. Un contact avec lui ? Certainement pas tout de suite. Je ne veux pas lui manquer de respect. Cela ne m’aide pas non plus d’avoir son point de vue maintenant. À un moment donné, nos chemins se croiseront et nous parlerons.» Reste désormais à savoir sur quel banc se trouvera Nagelsmann au moment de ces retrouvailles annoncées…

