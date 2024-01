CAN 2023, Côte d’Ivoire : Jean-Louis Gasset refuse l’étiquette de favori

9 ans après son dernier sacre décroché à Bata (Guinée Équatoriale), la Côte d’Ivoire sera très attendue à domicile. Ce samedi, les Élephants ouvriront le bal de cette CAN 2023 avec la réception de la Guinée-Bissau à Abidjan (21h00). S’il est difficile d’omettre leur présence parmi la liste des favoris à la victoire finale, le sélectionneur Jean-Louis Gasset ne l’entend pas de cette oreille. Dans des propos rapportés par Sud Ouest, l’ancien adjoint de Laurent Blanc a rejeté cette étiquette de favori.

«Je n’ai pas changé d’avis, les favoris on les connaît, le tenant du titre (le Sénégal) et le demi-finaliste de la Coupe du monde (le Maroc), nous on fait notre petit bout de chemin. Il y a 20 mois que je suis sélectionneur, on a essayé de faire au mieux, aujourd’hui je pense qu’on est prêt. Il va falloir qu’on vive l’événement. On m’annonce un stade en feu, j’ai envie de le connaître. Mon travail est de transformer cette pression en du positif. Il ne faut pas que ça nous inhibe.»

