Sparta Prague - OL : les compositions officielles

La Ligue Europa se poursuit ce jeudi avec la 3e journée de la phase de poules. L'Olympique Lyonnais se déplace en République Tchèque pour consolider la première place. A domicile le Sparta Prague s'organise en 4-2-3-1 avec Florin Niță dans les cages. Devant lui, Tomáš Wiesner, Filip Panák, Ondřej Čelůstka et Dávid Hancko forment la défense. Michal Sáček et David Pavelka se retrouvent dans l'entrejeu. Lukáš Haraslín, Adam Hložek et Jakub Pešek accompagnent Martin Minchev en attaque.

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Il peut compter sur Malo Gusto, Jérôme Boateng, Jason Denayer et Henrique en défense. Thiago Mendes et Bruno Guimarães forment le double pivot. Seul en pointe, Tino Kadewere est soutenu par Xherdan Shaqiri, Houssem Aouar et Karl Toko Ekambi.

Les compositions

Sparta Prague : Niță – Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko – Sáček, Pavelka – Pesek, Hložek, Haraslín - Minchev

OL : Lopes – Gusto, Boateng, Denayer, Henrique – Guimarães, Mendes – Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi – Kadewere