OM : Nasser Larguet réagit aux cartons rouges de Dario Benedetto et Leonardo Balerdi

Triste spectacle que ce Bordeaux-Olympique de Marseille (0-0). Certes, les Girondins ont porté leur fameux record d'invincibilité à domicile face aux Olympiens à 44 ans, mais les deux équipes nous ont offert très peu de choses à se mettre sous la dent. Pire, les seuls faits de jeu notables ont été les expulsions coup sur coup de Leonardo Balerdi (54e) et de Dario Benedetto (59e). Le rouge reçu par l'attaquant argentin a d'ailleurs fait parler puisqu'on se demande encore ce qui a poussé l'ancien Xeneize à tacler de la sorte Laurent Koscielny.

Déjà dans le dur face au but (2 sur ses 11 derniers matches de Ligue 1), Benedetto n'améliorera pas sa moyenne car risque d'écoper d'une lourde sanction au vu des images. Côté phocéen, Nasser Larguet n'a d'ailleurs pas cherché à trouver des excuses à son buteur. En revanche, l'entraîneur intérimaire de l'OM estime que le rouge donné à Balerdi, après son duel avec Rémi Oudin, est assez sévère.

Le rouge de Balerdi jugé sévère

«J'aime bien que les joueurs gardent leur sang froid sur le terrain. C'est vrai que l'action de Dario est répréhensible. C'est vrai, je l'ai déjà dit durant la conférence de presse d'avant-match, qu'il était dans le dur. Il a eu cette réaction-là qu'il ne doit pas avoir en principe. Pour Balerdi, je trouve que c'est très dur son carton. Il est au duel avec le joueur et ce carton-là, je ne le mets pas sur le compte de l'énervement».

Relancé sur la faute de Yacine Adli sur Yuto Nagamoto, qui n'a valu qu'un jaune au Bordelais, Larguet ne s'est pas plus étendu sur le sujet. «J'ai toujours pour habitude : les arbitres font leur travail, on fait le nôtre. Ils font des erreurs, on en fait aussi. C'est en leur âme et conscience qu'ils prennent des décisions. Si l'intervention d'Adli sur Yuto (Nagatomo) était répréhensible d'un carton rouge, c'était de sa responsabilité. Ce qui m'intéresse, c'est de me concentrer sur mon équipe, son jeu pour voir ce qu'il y a à corriger pour l'avenir et non sur l'arbitre. C'est plus une perte de temps qu'autre chose». C'est dit.